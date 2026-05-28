MotoGP | GP Mugello, Marini: “Voglio partire subito forte”

MotoGP GP Mugello Honda – Il Mugello è pronto ad accendersi ancora una volta per uno degli appuntamenti più attesi della stagione MotoGP. Tra le leggendarie colline toscane, il Gran Premio d’Italia rappresenta da sempre una sfida unica fatta di velocità, passione e adrenalina pura. Per Luca Marini sarà un weekend speciale: dopo aver saltato l’edizione 2025 per infortunio, il pilota italiano torna finalmente a correre davanti ai tifosi di casa con i colori del team ufficiale Honda. Forte dei progressi mostrati nelle ultime gare, il pesarese arriva al Mugello determinato a confermarsi come miglior pilota Honda in campionato e a lottare per un posto tra i protagonisti del weekend.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Italia MotoGP MotoGP 2026

“Purtroppo l’anno scorso ero al Mugello solo come spettatore, quindi quest’anno non vedo davvero l’ora di correre. È una gara davvero speciale per qualsiasi pilota e, da italiano, ti godi tantissimo il weekend insieme ai tifosi: è una di quelle gare davvero iconiche del calendario. Come Honda arriviamo in Italia in una buona situazione, dopo un weekend solido e un test del lunedì positivo, quindi voglio partire subito forte. Come sempre, il venerdì pomeriggio potrebbe essere la sessione più importante del weekend. C’è molto da fare e tanto potenziale da mostrare”

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