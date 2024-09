MotoGP | Valentino Rossi su Marc Marquez 2015: “Nessuno è stato ‘sporco’ come lui”

MotoGP Marquez Vs Rossi – Valentino Rossi è stato ospite del podcast MigBabol, condotto da Andrea Migno. Il “dottore” è tornato a parlare del 2015 e del Mondiale perso all’ultima gara.

Rossi è entrato a gamba “tesa” sullo spagnolo, vincitore delle due ultime gare della MotoGP, definendo la sua azione (quella del 2015,ndr) la “cosa più brutta capitata in carriera.”

Tanti gli aneddoti raccontati dal nove volte Campione del Mondo che ha parlato anche della risata di Marc Marquez al momento della comunicazione della penalità. Secondi Rossi tutto nacque in Argentina, quando dopo un contatto, lo spagnolo cadde a terra, con il pesarese che poi vinse la gara.

Dichiarazioni Valentino Rossi su Marc Marquez Argentina e Assen MotoGP 2015

“Il rapporto con Marquez è andato in frantumi in Argentina. Lui aveva provato a buttarmi giù, lo ha fatto apposta, non voleva perdere, tu mi dai una sportellata e io te la restituisco, ho fatto la mia traiettoria, ci siamo toccati e lui è caduto. Poi è arrivato Assen, lui faceva ancora finta di andare d’accordo, abbiamo fatto una gara tirata, ci siamo alternati al comando. Alla chicane ho cercato di frenare il più tardi possibile, nonostante la mia staccata esagerata, mi ha buttato fuori. Quando l’ho sentito arrivarmi addosso, ho tagliato la chicane ed ho vinto la gara. Lui aveva fatto quella manovra solo per venirmi addosso, non avrebbe mai fatto quella curva. Al parco chiuso era infuriato, mai visto con una faccia così. Mi ha detto: ‘Facile vincere così tagliando la chicane’. Gli ho risposto che era stato lui che mi era venuto addosso, che doveva essere obiettivo e da lì è proprio finita. Secondo me il gioco vale se tu stacchi forte ma per fare la curva, non per venirmi addosso.”

Dichiarazioni Valentino Rossi Alzamora MotoGP 2015

“Ho saputo che loro, soprattutto Alzamora (era il manager dei fratelli Marquez, ndr.), dicevano nel paddock: ‘Non vinceremo il Mondiale, ma non lo vincerà nemmeno lui‘. Lo hanno detto a degli spagnoli e poi e me lo hanno riferito dei miei conoscenti. Mi hanno spiegato di stare attento alle ultime gare. C’era anche ‘Uccio’ (da sempre amico di Rossi e ora nel Team VR46 Racing Team MotoGP, ndr) che mi diceva ‘Stai attento a Marquez, ndr’.

Dichiarazioni Valentino Rossi Australia e Sepang MotoGP 2015

“In Australia non solo mi ha fatto perdere la gara, ma per quanto andava, ha anche vinto. Basta vedere i tempi che ha fatto, non è un’ipotesi ma un dato di fatto. Quando sono arrivato in Malesia ho provato a ‘sputtanarlo’ davanti a tutti, facendo vedere quello che aveva fatto. Magari avrebbe lasciato perdere, lui non era più in lotta per il Mondiale, se fosse stato in gioco puoi fare anche determinate cose, ok, però se non centri nulla e non sei compagno di squadra di nessuno dei due (Rossi e Lorenzo, ndr), devi avere il rispetto di non rompere i ‘coglioni’ a loro. Invece a Sepang mi ha danneggiato e dato fastidio per tutta la gara. Ha cercato di farmi cadere 3/4 volte e allora io gli sono andato vicino, molto vicino, come fai per strada quando litighi; l’ho guardato in faccia per dirgli, ma che caxxo fai? Ci siamo toccati nella lunga a destra che poi stringe, anche se ho molti dubbi su quel contatto, lui è uno che non cade mai, forse gli si è incastrata la leva nel mio ginocchio ed è caduto. Io non volevo buttarlo giù, alla fine mi ha fatto perdere il Mondiale, perchè alla fine mi hanno fatto partire ultimo a Valencia. A Sepang dopo la gara mi chiamano in Direzione Gara e c’erano Mike Webb, Carmelo Ezpeleta ed io ero con Meregalli (Team Manager Yamaha, ndr) e Marquez era con Alzamora. Io come lo vedo gli faccio ‘Oh, complimenti, bella gara che hai fatto‘ e lui fa ‘Beh anche te!’. Poi Alzamora mi inizia ad insultare. Gli chiedo come mai fosse lì, perchè non era un manager Honda, come lo era Meregalli e allora gli dico che anche io avrei potuto chiamare ‘Uccio’. C’è stato un mezzo tafferuglio e poi mi hanno comunicato che a Valencia sarei partito ultimo. Una cosa mai successa in MotoGP. A norma avrei dovuto fare un ride through e visto il grande vantaggio che avevo sarei passato da terzo a quinto. Invece no, inventano che dovevo partire ultimo, avrei così perso il Mondiale. C’era Marquez con la testa bassa, Alzamora più avanti e nel momento in cui Mike Webb mi ha comunicato che sarei partito ultimo. Ho subito guardato Marquez, che stava guardando Alzamora ridendo, come a dire ‘Ce l’abbiamo fatta‘. Marquez era a testa bassa, ha fatto una cosa schifosa per lo sport. Devo dire che Marquez è un pilota fortissimo, un fuoriclasse, è sempre stato molto aggressivo, ma nel 2015 ha superato il limite. Non è mai esistito che un pilota abbia lottato per far perdere un altro pilota. Nessuno è stato sporco come lui.”

