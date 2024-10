MotoGP | GP Giappone, Quartararo: “Stiamo migliorando”

MotoGP GP Giappone Yamaha Monster – Fabio Quartararo arriva a Motegi dopo il settimo posto delle ultime tre gare corse a Misano, Misano 2 e Mandalika e spera di migliorare il suo “score”.

Il pilota della Yamaha ha corso solo tre volte a Motegi nella classe MotoGP, assicurandosi il secondo posto nel 2019, l’ottavo posto nel 2022 e il decimo posto nel 2023. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2024

“Dopo un weekend complessivamente positivo in Indonesia, siamo in Giappone per il GP di casa della Yamaha. Gli ultimi weekend di gara sono stati positivi. Stiamo notando alcuni miglioramenti, quindi l’atmosfera è buona. Mi piace andare in Giappone, anche perché posso fare qualche gita extra. È sempre bello vedere alcune famose attrazioni locali e anche i dipendenti Yamaha. Questa volta abbiamo visitato Yamaha Music, l’Innovation Centre di Yamaha e l’E-Ride Base. È stato bello vedere l’entusiasmo di tutti i dipendenti. Faremo di nuovo del nostro meglio per ottenere un buon risultato!”

