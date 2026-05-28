MotoGP | GP Mugello, Marc Marquez: “Per la spalla serve tempo” [VIDEO]

Marc Marquez dopo aver saltato il Gran Premio di Catalunya a causa della brutta caduta avvenuta nel Gran Premio di Francia, tornerà in pista nelle Free Practice 1 del Mugello, settimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato si era fatto male alla spalla e al piede ma quello che più lo preoccupa è la spalla, operata non tanto per la caduta di Le Mans, ma per porre fine al dolore provocato da una delle viti messe in precedenza che andavano a toccare il nervo.

Una volta sceso in pista nella prima sessione, verrà valutato dallo staff medico che deciderà anche insieme al pilota se proseguire o no il weekend toscano.

Dichiarazioni Marc Marquez Ritorno in sella Mugello MotoGP 2026

“Se sono qui è perchè sto bene, mi sento pian piano meglio. Ci vuole ancora un po’ di tempo per stare ancora meglio, ma va bene. Il piede non è un problema, quello è a posto. È vero che è rotto ma non è un problema per per andare in moto. La spalla sta cambiando un po’ il feeling piano piano. Il nervo sta lavorando bene, il muscolo inizia a lavorare un po’ meglio, ma ci vuole tempo. Quanto? Non si sa. Con i dottori pensiamo che sia il momento giusto per tornare con la mentalità giusta e continuare a lavorare per il futuro.”

Come detto il #93 della Ducati farà un controllo dopo le FP1: “Se sono qui è perché ho la mentalità di correre tutto il weekend logicamente. Ma devo valutare ogni volta e soprattutto i dottori vogliono valutare dopo le FP1, ma secondo me sarò a posto. Devo valutare la fatica durante tutto il weekend, dovrò gestire anche questo. Iniziare un po’ più calmo e andare andare in crescendo”.



