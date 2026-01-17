MotoGP | La replica di Graziano Rossi: “Mi hanno fatto firmare un foglio, ho sbagliato a fidarmi” [VIDEO]

Graziano Rossi, ha voluto dire la sua in merito alla vicenda che lo vede coinvolto. Valentino Rossi infatti, ha denunciato la compagna del 71enne, Ambra, per circonvenzione di incapace e per avergli sottratto 200 mila euro. Ai microfoni de “Il Resto del Carlino”, il papà della Leggenda del Motociclismo ha chiarito la sua posizione in merito, sostenendo di aver firmato un foglio tempo fa (quello che ha permesso al figlio di diventare amministratore di sostegno, ndr) ma di non essere a conoscenza del contenuto. Inoltre, ha precisato che debilitato per un intervento chirurgico, non ha mai ricevuto visite né dal figlio Valentino né dall’altra figlia, avuta da una precedente relazione e di avere avuto accanto soltanto la compagna Ambra, con la quale è in progetto di sposarsi prima dell’estate. Sembra proprio essere stata la notizia del matrimonio, unita alla revoca dell’incapacità di intendere e volere, a spingere il pilota a denunciare la compagna del padre.

Dichiarazioni Graziano Rossi su rapporto con Valentino

“Non ci vediamo spesso, ma spero che faccia un passo verso di me per colmare questa distanza. C’è stato in cui ero particolarmente debilitato a causa di un’operazione, che ha avuto anche delle complicazioni. Valentino e i suoi collaboratori mi hanno convocato per farmi firmare un foglio, dicendomi che era una cosa che facevano tutti e non avrebbe avuto nessuna conseguenza. Venivo da quattro ricoveri e due operazioni e fidandomi di mio figlio firmai senza sapere quali sarebbero state le conseguenze. Nessuno della mia famiglia mi è stato mai di supporto. L’unica persona che si è presa cura di me è sempre solo stata la mia compagna Ambra”

Dichiarazioni Graziano Rossi su denuncia Valentino alla compagna Ambra

“Nel contesto della revoca dell’amministratore di sostegno e dopo avergli detto di voler sposare la mia compagna, Valentino ha subito presentato la denuncia contro di lei per circonvenzione d’incapace. Secondo me, la denuncia è scattata dal fatto che la mia famiglia, sempre assente con me, si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie. Non mi devo assolutamente giustificare se ho contribuito al pagamento di una parte del mutuo della casa della mia compagna nella quale spesso vivo. Oggi attendo con fiducia che la magistratura possa valutare i fatti con serenità e completezza facendo emergere la verità”