MotoGP

MotoGP | Valentino Rossi denuncia la compagna del papà Graziano

Il giudice di Pesaro: "Graziano Rossi ha la piena capacità di intendere e volere"

di Alessio Brunori16 Gennaio, 2026
MotoGP | Valentino Rossi denuncia la compagna del papà Graziano MotoGP | Valentino Rossi denuncia la compagna del papà Graziano

Valentino Rossi, nove volte iridato, ha denunciato la compagna del papà Graziano. I fatti si riferiscono al 2024, quando Valentino ha chiesto e ottenuto di essere amministratore di sostegno del papà Graziano, visto che una perizia medica di parte, così come riporta Il Resto del Carlino, lo considerava fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso.

Nel 2025 però Graziano (71 anni) ha chiesto al figlio di revocare questo provvedimento, ma visto il “no” da parte di Valentino, è iniziata una causa civile per la revoca al figlio dell’incarico di amministratore di sostegno, revoca che come riporta sempre il Resto del Carlino, concessa dal giudice di Pesaro il 4 marzo 2025 perché Graziano “ha la piena capacità di intendere e volere.”

Valentino non ha fatto appello contro la decisione del giudice di Pesaro che indicava che Graziano era capace di intendere e di volere, ma la storia non è però finita lì e anzi Valentino ha denunciato la compagna del padre per circonvenzione d’incapace accusandola di aver prelevato dal conto del genitore 176mila euro (di cui 100mila con la causale prestito) più altri 34mila in contanti nell’arco di dodici anni di relazione. Ora spetta al pm decidere cosa fare del fascicolo d’indagine a carico della compagna di Graziano.

5/5 - (13 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Michelin cambia allocazione per i pneumatici 2026 MotoGP | Michelin cambia allocazione per i pneumatici 2026
MotoGP

MotoGP | Michelin cambia allocazione per i pneumatici 2026

Questa nuova distribuzione permette di ridurre l'assegnazione degli pneumatici anteriori di un pneumatico per pilota per weekend
Michelin, al suo ultimo anno come fornitore unico di pneumatici della MotoGP, cambia l’allocazione delle gomme anteriori in consultazione con
MotoGP | Aprilia RS-GP26: i dettagli tecnici MotoGP | Aprilia RS-GP26: i dettagli tecnici
MotoGP

MotoGP | Aprilia RS-GP26: i dettagli tecnici

Presentata negli studi Sky la nuova moto della casa veneta, che sarà portata in pista da Marco Bezzecchi e Jorge Martin
E’ stata presentata oggi negli studi Sky di Milano la nuova Aprilia RS-GP26, che prenderà parte al Mondiale MotoGP con

Foto MotoGP SBK

motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00035motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00009motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00048motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00049motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00028motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00024motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00011motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00001motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00054motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00066motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00052motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00043

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news