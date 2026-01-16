MotoGP | Valentino Rossi denuncia la compagna del papà Graziano

Valentino Rossi, nove volte iridato, ha denunciato la compagna del papà Graziano. I fatti si riferiscono al 2024, quando Valentino ha chiesto e ottenuto di essere amministratore di sostegno del papà Graziano, visto che una perizia medica di parte, così come riporta Il Resto del Carlino, lo considerava fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso.

Nel 2025 però Graziano (71 anni) ha chiesto al figlio di revocare questo provvedimento, ma visto il “no” da parte di Valentino, è iniziata una causa civile per la revoca al figlio dell’incarico di amministratore di sostegno, revoca che come riporta sempre il Resto del Carlino, concessa dal giudice di Pesaro il 4 marzo 2025 perché Graziano “ha la piena capacità di intendere e volere.”

Valentino non ha fatto appello contro la decisione del giudice di Pesaro che indicava che Graziano era capace di intendere e di volere, ma la storia non è però finita lì e anzi Valentino ha denunciato la compagna del padre per circonvenzione d’incapace accusandola di aver prelevato dal conto del genitore 176mila euro (di cui 100mila con la causale prestito) più altri 34mila in contanti nell’arco di dodici anni di relazione. Ora spetta al pm decidere cosa fare del fascicolo d’indagine a carico della compagna di Graziano.

5/5 - (13 votes)