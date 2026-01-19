MotoGP | Presentazione Ducati Lenovo 2026 in Live Streaming [VIDEO]
Saranno svelate le nuove Ducati Desmosedici GP 26 di Marc Marquez e Pecco Bagnaia
di Alessio Brunori19 Gennaio, 2026
Continuano le presentazione dei Team che prenderanno il via della MotoGP 2026. Oggi tocca alla Ducati, la squadra Campione del Mondo svelerà la nuova livrea per la nuova stagione con una line-up che comprende ben nove titoli iridati (Top Class) tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia.
La squadra di Borgo Panigale è pronta a difendere il Titolo conquistato. Marc Marquez punta a vincere ancora, mentre Pecco Bagnaia è chiamato ad una stagione di riscatto dopo il difficilissimo 2025.
Nel suggestivo palcoscenico di Madonna di Campiglio, a partire dalle 11:00 potrete seguire in diretta con noi l’evento in live streaming direttamente su questa pagina!
PRESENTAZIONE DUCATI LENOVO TEAM MOTOGP 2026 LIVE DALLE 11:00
