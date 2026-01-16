MotoGP

MotoGP | Bagnaia: "Con Marquez o ci litighi o vai d'accordo" [VIDEO]

"Lui ha capito le dinamiche del team", il commento del tre volte iridato

di Jessica Cortellazzi16 Gennaio, 2026
MotoGP | Bagnaia: "Con Marquez o ci litighi o vai d'accordo" [VIDEO]

Quando è stato annunciato l’arrivo di Marc Marquez nel team Ducati Factory, molti hanno pensato che lo spagnolo avrebbe rovinato l’atmosfera all’interno del box, creando problemi a Francesco Bagnaia. Ma così non è stato e a confermarlo è proprio il pilota piemontese che, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, ha parlato del rapporto con il nove volte iridato.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su rapporto con Marc Marquez

“Non dico che sono amico con tutti però vado abbastanza d’accordo con tutti e non ho avuto grossi problemi in passato. Sicuramente, quando metti un pilota con un carisma come può avere Marc Marquez nello stesso box, le cose sono due: o inizi a litigare da subito o riesci ad andare d’accordo. Io devo dire che lui ha avuto un approccio abbastanza tranquillo, ha capito le dinamiche del team che comunque la priorità è cercare di mantenere un’atmosfera vivibile all’interno del box, senza fare casino, senza litigare. Ci siamo conosciuti meglio ed il rapporto è stato ottimo”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su compagni di squadra

“Si litiga per i risultati, per screzi in pista, non vedrei altri motivi per cui litigare. Magari si può litigare se danno prima un pezzo a un pilota rispetto ad un altro ma non è il nostro caso perché siamo gestiti nella stessa identica maniera. Se non c’è il pezzo per tutti e due non viene dato a nessuno dei due, è una filosofia che ha fatto crescere Ducati così tanto negli ultimi anni che ci ha permesso di diventare il team di riferimento”

