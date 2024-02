MotoGP | KTM Factory Racing 2024 [FOTOGALLERY]

MotoGP 2024 Presentazione KTM Factory Racing 2024 – E’ stata presentata oggi la KTM che prenderà parte al Campionato del Mondo MotoGP 2024.

I portacolori saranno Brad Binder e Jack Miller per la squadra Factory, che cercheranno di contrastare il potere della Ducati, oltre a difendersi da Aprilia, Honda e Yamaha.

Alla presentazione hanno parlato i piloti, clicca qui per le dichiarazioni di Binder e clicca qui per le dichiarazioni di Miller.

Di seguito la Foto Gallery della KTM 2024 che è già stata in pista a Sepang e che dal 19 al 20 febbraio sarà in Qatar per il secondo test ufficiale della MotoGP 2024.

Foto Gallery Presentazione KTM Factory Racing MotoGP 2024

Clicca qui per le foto della presentazione KTM Factory Racing 2024

5/5 - (1 vote)