MotoGP | Trackhouse conferma Raul Fernandez

MotoGP Aprilia Trackhouse Racing – Il Team Trackhouse ha confermato Raul Fernandez per le prossime due stagioni, 2025 e 2026.

La squadra statunitense ha sempre puntato sui giovani talenti fin dall’inizio, quando Justin Marks ha aperto Trackhouse Racing nella serie NASCAR Cup nel 2021. Dopo soli 3 anni, Trackhouse ha ottenuto 7 vittorie nella Ivy League delle corse di stock car ed è diventato sempre più competitiva con le due ruote con prestazioni in prima fila in qualifica e un podio in una gara Sprint nel Gran Premio di Germania.

Fernandez è entrato nella classe regina nel 2022, dopo aver ottenuto un secondo posto in Moto2 nel 2021, ottenendo otto vittorie. La sua carriera in MotoGP ad oggi ha visto Raul acquisire costantemente fiducia e nel 2024, il suo vero potenziale è diventato chiaro con un ambiente solido e competitivo come quello della Trackhouse e l’esperienza del Team Principal, Davide Brivio, lo ha aiutato a migliorare il suo approccio alla da corsa.

Dalla prossima gara in programma a Silverstone, lo spagnolo avrà a disposizione l’Aprilia RS-GP 24, mentre fino ad ora ha guidato la versione 23.

Dichiarazioni Raul Fernandez Rinnovo Trackhouse MotoGP 2024

“Sono super felice di rimanere con Trackhouse Racing MotoGP. Questo è tutto ciò che volevamo; questo nuovo progetto, con Justin e Davide, è fantastico, hanno costruito un’ottima squadra. Sono felice di sentire i loro piani per il futuro perché hanno le idee chiare su quello che vogliono fare e per me, dall’inizio dell’anno, è stata la mia priorità cercare di rimanere in squadra. Alla fine, potrò restare qui per i prossimi due anni, il che mi lascia molto soddisfatto ma, ovviamente, questo significa anche che abbiamo molto lavoro da fare. Avremo tutto il materiale ufficiale nel 2025 e nel 2026, ovviamente un’ottima notizia e in questo momento ci stiamo preparando per iniziare con una nuova moto a metà anno, quindi dobbiamo farne buon uso per prepararci per il prossimo anno. Dobbiamo mantenere la calma, capire tutto della moto e vedere cosa dobbiamo fare per la stagione 2025: è molto importante. Trackhouse Racing MotoGP è semplicemente una squadra fantastica, adoro le idee di questa organizzazione americana e sono anche felice di vedere le ambizioni di Justin. È nuovo in MotoGP ma è pronto a portare qualcosa di diverso qui per il mercato americano e spero che potremo fare la differenza, cercando di far crescere la MotoGP. Inoltre con Davide mi trovo molto bene. Ha vinto cinque titoli in MotoGP e penso che sia la persona giusta per aiutarmi a realizzare i miei sogni. Credo fortemente in lui e nella sua capacità di creare una grande squadra, sono al settimo cielo. Ora, a Silverstone, riceveremo le specifiche dell’aggiornamento 2024 dell’Aprilia, il che sarà entusiasmante. La prima parte di quest’anno è già andata bene, soprattutto gli ultimi quattro round, in cui siamo riusciti a fare dei grandi passi in avanti e a sfruttare il massimo dalla moto. Sento che siamo al limite in questo momento, quindi è fantastico passare alla nuova Aprilia adesso. Avremo lo stesso materiale, come i piloti ufficiali e Miguel, quindi sarà interessante scoprire il nostro livello all’interno del campionato, soprattutto lato Aprilia.”

