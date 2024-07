MotoGP | Quartararo: “Rossi il mio idolo, Marquez il migliore della storia” [VIDEO]

MotoGP Yamaha Monster – Fabio Quartararo è stato intervistato dal canale Youtube ‘Twojeys’ ed ha parlato tra le altre cose anche del suo idolo Valentino Rossi e di Marc Marquez.

Secondo “El Diablo” il pesarese rimarrà per sempre il suo idolo, ma è Marc Marquez il miglior pilota della storia. Ecco cosa ha detto l’iridato 2021 della MotoGP, che ricordiamo correrà per la Yamaha anche nei prossimi due anni.

Dichiarazioni Fabio Quartararo su Valentino Rossi e Marc Marquez MotoGP 2024

“Il mio idolo è sempre stato Valentino Rossi, ho vinto il titolo nell’anno in cui si è ritirato. Nel 2021 ci siamo scambiati i posti, c’era molta pressione, avevo preso il posto del ‘Re, c’erano 15 giornalisti italiani. A 14/15 anni mi invitò al Ranch, avevo già lavorato con lui perchè faceva il mio merchandising, io gli chiesi se dovevo andare alle nove di mattina, mentre lui mi rispose ‘Alle una’. Immagina come è stato andare in casa del tuo idolo, conoscerlo è stata una grande esperienza, ti ispira sia come pilota che come persona. Ci sono tutti i piloti della sua Academy (VR46 Riders Academy). Da piccolo non avrei mai immaginato di prendere il suo posto e poi di scambiarmi il casco con lui. Però per quanto mi piaccia Valentino, per me Marquez (Marc) è il migliore della storia. Ha meno titoli, ma per me è il migliore da quando è arrivato in MotoGP ad oggi. Un anno, mi sembra il 2014, vinse le prime 10 gare. E’ il più forte, sul bagnato, sull’asciutto, va forte in qualsiasi condizione. Ti chiedi come è possibile la sua aggressività, quando lo vedi sembra che vada un secondo e mezzo più forte di te.”

