MotoGP | Marc Marquez: “Alonso mi ha insegnato il rispetto per l’avversario”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez e Fernando Alonso sono stati protagonisti in “The Conspiracy of Two Legends”, il terzo capitolo della serie DAZN in cui Marquez e Alonso rivivono la loro carriera attraverso le fotografie.

L’otto volte iridato e il due volte Campione del Mondo della Formula 1 commentano le loro “azioni”, parlando l’uno dell’altro. Ecco cosa hanno detto così come riportato dalla stampa spagnola.

Dichiarazioni Marc Marquez su Fernando Alonso

“Una delle cose che Fernando mi ha insegnato è che non devi guardare dall’alto in basso il tuo avversario, ma al contrario, devi vedere i suoi punti di forza per prepararti meglio. Fernando è sempre stato uno dei piloti che ha cercato di schiacciare il compagno di squadra o il rivale, ma con rispetto. Sia in pista che fuori e sapendo chi stava affrontando. Siamo tutti molto eccitati in Spagna per Fernando. Guardo le gare la domenica e ho acceso DAZN per guardare Fernando, non per guardare la Formula 1. Se viene penalizzato, se gli succede qualcosa in quella gara o se non ha avuto la possibilità di essere al top, tanto vale andare ad allenarsi o cogliere l’occasione per fare qualcos’altro. È un punto di riferimento e porta uno sport così in alto e fa appassionare la gente. In Formula 1 dipendi molto dalla macchina, ma sono sicuro che darà spettacolo. Spero che non perda mai quella magia e quei sorpassi diversi. Sono fatti da uno, due o tre piloti in Formula 1, gli altri aspettano il DRS e basta. Fernando è uno di quelli che può superarti in qualsiasi curva.”

Dichiarazioni Fernando Alonso su Marc Marquez

“Marc, affrontiamo il 2024 con molto entusiasmo, penso che entrambi abbiamo delle sfide, la tua è spettacolare. Penso di parlare a nome di tutti, per dirti quanto vogliamo vederti lottare di nuovo per le vittorie, per il Titolo. Sono molto emozionato dopo il test di Valencia, che ho seguito come una partita di calcio, quasi minuto per minuto. Mi piaceva vederti comodo, sorridente, manchi a tutti in quelle posizioni. Questi ultimi anni sono stati molto difficili per te, posso immaginare la sofferenza e il desiderio che avevi, ma penso di parlare anche a nome di tutti, la sofferenza è stata condivisa da tutti noi, io per primo. Guardo le gare quasi per te, vediamo come andranno le cose e immagina l’emozione che provo. Buona fortuna, siamo sempre qui, sia che le cose vadano bene o male. Proviamoci.”

4.5/5 - (2 votes)