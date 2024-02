MotoGP | KTM 2024, Guidotti: “E’ il momento di spingere”

MotoGP KTM Factory Racing 2024 – E’ stato presentato oggi il Red Bull KTM Factory Racing che prenderà il via della MotoGP 2024 con i confermati Brad Binder e Jack Miller.

KTM ha sette vittorie nella MotoGP e due vittorie nella Sprint Race. La casa austriaca ha una presenza significativa nei Gran Premi in tutte le categorie con la squadra MotoGP in cima alla piramide composta da: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3 e Moto2.

La Red Bull KTM Factory Racing ha già completato i test di apertura a Sepang e questa settimana si recherà in Qatar e sul circuito internazionale di Lusail per le ultime due giorni di sessioni di preparazione prima del primo round.

In questo periodo e per tutto il 2024 il test team al completo, composto da Dani Pedrosa, Pol Espargarò, Jonas Folger e Mika Kallio e il loro rispettivo staff daranno un contributo significativo e chiave allo sforzo della MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Guidotti Team Manager Red Bull KTM Factory Racing Presentazione KTM RC16 2024

“Il 2023 è stato un buon anno. Molto soddisfacente e dove siamo cresciuti parecchio. Siamo abbastanza contenti di come i piloti e la moto siano migliorati. L’approccio al 2024 è semplice: dobbiamo portare avanti il percorso di crescita iniziato la scorsa stagione. Ci saranno aree in cui avremo ancora molto spazio per aumentare le nostre prestazioni, ma in generale il progetto è molto equilibrato, quindi dobbiamo solo spingere quando sappiamo che è il momento di farlo. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e arrivare alla prima gara perché è lì che diamo risultati. È quando le parole si fermano e inizia la vera azione. Niente scuse. Non importa cosa abbiamo detto o fatto durante l’inverno, è tempo di correre.”

