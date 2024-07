MotoGP | Joan Mir rinnova con la Honda

MotoGP GP Germania Sachsenring Repsol Honda – Joan Mir correrà con la Honda Repsol anche nei prossimi due anni.

Il pilota spagnolo ha infatti rinnovato il contratto che lo legava alla casa di Tokio sino al termine della stagione.

Lo spagnolo ha fatto il suo debutto a tempo pieno nella classe Moto3 nel 2016, vincendo 10 gare, vincendo il suo primo Campionato del Mondo l’anno successivo. È stato promosso alla classe Moto2 nel 2018 e ha fatto il passo verso la classe regina, la MotoGP, nel 2019 prima di diventare Campione del Mondo nel 2020 con la Suzuki.

Dal 2023 corre nella classe MotoGP con il Repsol Honda Team. In carriera ha vinto 12 Gran Premi ed ha conquistato 33 podi.

Per la stagione 2025, Joan Mir e Luca Marini continueranno a gareggiare insieme. Oltre a Stefan Bradl, si unirà come collaudatore Aleix Espargarò.

Dichiarazioni Joan Mir Rinnovo Honda Repsol MotoGP 2024

“Innanzitutto, sono molto felice di poter competere con Honda e HRC per i prossimi due anni. Il mio obiettivo era continuare questa partnership e questa volta ci sono riuscito. HRC e io siamo in partnership dal 2023 e, continuando a farlo, credo che continuando a fornire le mie opinioni a HRC, potrò contribuire a migliorare la RC213V. So cosa devo fare e so cosa può ottenere Honda, quindi spero che entrambi possiamo riuscirci. Continueremo a lavorare sodo per il futuro per il resto di questa stagione.”

