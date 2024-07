MotoGP | Acosta: “Marquez in ‘Rosso’ Ducati? Il cattivo ha sempre la meglio”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha parlato del mercato piloti che ha visto Marc Marquez finire in Ducati Factory, con Jorge Martin in Aprilia ed Enea Bastianini in KTM.

Il rookie della KTM è rimasto sorpreso non tanto dall’arrivo di Marquez in “Rosso”, ma dell’arrivo di Maverick Vinales in KTM. Ecco cosa ha detto ad AS.com

Dichiarazioni Pedro Acosta Mercato Piloti MotoGP 2024

“Ci sono stati più movimenti di mercato di quanto mi aspettassi, perché non mi aspettavo nemmeno l’arrivo di Maverick (Vinales, ndr) in KTM. La telenovela è finita alla fine ed è stato un po’ come mi aspettavo. In tutte le soap opera, il cattivo ha sempre la meglio (dice riferendosi a Marc Marquez in ‘Rosso’ Ducati. Non credo ci fosse un motivo per dire di no a Martin, ma non c’era nemmeno un motivo per dirlo a Marc (Marquez, ndr), ognuno ha fatto il meglio per i propri interessi. Vedo Martin felice ed emozionato per il passaggio in Aprilia. Penso che sia un pilota che può essere davanti con quella moto. Sono sicuro che non vede l’ora di mostrare le sue capacità ed è un’opportunità per vincere con un’altra moto. Vinales in KTM? La verità è che non me l’aspettavo. Mi aspettavo Bastianini, ma non mi aspettavo Maverick. Penso che la line-up di piloti che può spaventare di più la concorrenza sia sicuramente la nostra. Questi sono i quattro piloti più forti che KTM ha avuto insieme da quando sono in MotoGP.”