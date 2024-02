MotoGP | KTM, Jack Miller: “Ho una lista desideri per il 2024”

MotoGP KTM Factory Racing 2024 – Jack Miller ha parlato dopo la presentazione della nuova KTM RC16 che prenderà il via della MotoGP 2024.

Il 2024 è la decima stagione in MotoGP del 29enne australiano e il suo secondo anno con i colori Red Bull KTM MotoGP. L’australiano ha ottenuto tre vittorie in carriera e ha conquistato un podio nel 2023.

Dichiarazioni Jack Miller Presentazione KTM RC16 2024

“Il 2023 è stato un anno di apprendimento e di crescita per me come persona e come pilota. Verso la seconda metà della stagione ci siamo davvero sentiti a nostro agio con la moto e siamo stati in grado di iniziare a lottare per le posizioni in cui dovevamo essere. In KTM, e nei miei rapporti soprattutto nel reparto corse, quando trovano qualcosa o trovano una strada, nuove idee, idee migliori e strategie, allora si danno da fare per averli in pista il prima possibile. Avere quel potere, quella motivazione e quel sostegno da parte dell’azienda è fantastico come pilota. Nel 2023 non sono riuscito a realizzare tutti i desideri che volevo. Ho una nuova lista di desideri per il 2024.”

