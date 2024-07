MotoGP | Aleix Espargarò tester Honda, Hodgson: “Abbandona la nave per i soldi”

MotoGP 2024 – Aleix Espargarò lascerà l’Aprilia a fine stagione per diventare collaudatore della Honda.

Lo spagnolo, detto anche “Il Capitano” della casa veneta, è stato duramente criticato da Neil Hodgson, giornalista di TNT Sports, che non ha risparmiato frecciate al #41, reo prima di proclamarsi “Capitano” e poi di abbandonare la nave per soldi. Ecco cosa ha detto Hodgson a Crash.net.

Dichiarazioni Neil Hodgson Aleix Espargarò collaudatore HRC

“Sono incuriosito da come rialzerà il morale (della Honda, ndr), arriva prendendo a calci la sedia e lanciando oggetti in giro (si riferisce al GP dell’India 2023, quando se la prese con la squadra per un loro errore, ndr). Ho riso a crepapelle quando ho scoperto che aveva firmato per la Honda. Aleix è l’autoproclamato capitano. Lavora per Aprilia da otto anni, il che lo ha reso milionario. Hanno lavorato sodo per migliorare la moto. Non ha mai avuto offerte da altre squadre perché non era uno dei favoriti. Aprilia gli è stata fedele. Lui si ritira, Aprilia ingaggia due nuovi piloti e hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di qualcuno che conosca bene la moto per stare in squadra. Ma no! Non appena ha ricevuto un’offerta da un altro costruttore con un po’ più di soldi, perché sappiamo che ad Aleix piacciono i soldi, ha abbandonato la nave. Il capitano non è più il capitano, anzi se n’è andato! Ora sta per governare un’altra nave. Come puoi capirlo? Dov’è la lealtà verso la tua nave? Dice che porterà morale, ma aspetta di aver fatto tre o quattro giri nei suoi primi giorni di test e poi ci dirà quanto è bravo.”