MotoGP | KTM 2024, Brad Binder: “Non ho dubbi che faremo meglio del 4° posto finale”

MotoGP KTM Factory Racing 2024 – Brad Binder ha parlato dopo la presentazione della nuova KTM RC16 che prenderà il via della MotoGP 2024.

Il 2024 è il quinto anno del 28enne sud-africano con la KTM RC16 e il decimo con la casa austriaca considerando le altre classi.

IL #33 ha ottenuto due vittorie (Repubblica Ceca e Austria) e due Sprint Race (Argentina e Spagna) e ha conquistato otto podi nel 2023.

Dichiarazioni Brad Binder Presentazione KTM RC16 2024

“Abbiamo sempre migliorato negli anni, 11°, 6°, 6° e 4°, quindi sì, non ho dubbi che faremo meglio del 4° posto finale. La scorsa stagione è stata bella, a tratti e difficile. Mi sentivo come se avessimo di più in tasca. Siamo stati molto più competitivi ogni fine settimana e siamo sempre stati in lotta per il podio. Questa stagione è dove possiamo fare la differenza. È fantastico iniziare il 2024,sarà la mia decima stagione in KTM ed è stato un viaggio fantastico. Siamo sempre rimasti uniti e abbiamo sempre avuto lo stesso obiettivo. Penso che ci siamo sempre trovati molto bene insieme, e sono davvero felice dove sono. L’unica cosa che resta da fare è cercare di finire il lavoro in MotoGP.”

