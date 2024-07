MotoGP | Freddie Spencer fuori dallo Stewards Panel, al suo posto Simon Crafar

MotoGP Steward Panel – Freddie Spencer, più volte accusato dagli addetti ai lavori di incoerenza nei giudizi, lascerà lo Steward Panel a fine stagione.

Lo statunitense, vincitore di tre titoli iridati, due dei quali nello stesso anno (1985, 250cc e 500cc), a più riprese era stato accusato di incoerenza e aveva litigato pesantemente con Johann Zarco, oltre che con altri piloti della classe regina. In carica dal 2019, ha deciso di lasciare il proprio ruolo alla fine della stagione 2024.

Il suo posto verrà preso da Simon Crafar, con l’ex pilota neozelandese che collaborerà con gli altri due membri del Panel, gli attuali steward Andrés Somolinos e Tamara Matko.

Dichiarazioni Simon Crafar Nuovo Presidente Steward Panel MotoGP

“Non vedo davvero l’ora di affrontare questa nuova sfida. Non ho preso alla leggera la decisione di fare questo cambiamento e accettare questa nomina, perché significa lasciare un ruolo che mi è piaciuto molto, ma dopo sette anni nella telecronaca della MotoGP sono pronto per qualcosa di nuovo. Mi avvicinerò a questa nuova posizione utilizzando la mia esperienza dentro e fuori dalla moto come pilota, tecnico, allenatore e giornalista, ma soprattutto con il mio amore per il nostro sport e il rispetto per i suoi concorrenti. Mi sento onorato di avere questa responsabilità e di essere stato nominato per questo ruolo.”

Dichiarazioni Freddie Spencer Uscita da Steward Panel MotoGP

“È stato un piacere essere stato il primo presidente del comitato e aver lavorato per mettere in atto le persone e le procedure incredibili di cui disponiamo ora. Quando mi è stato chiesto di diventare Presidente, ho accettato perché volevo contribuire allo sport e sono orgoglioso del mio mandato. Non vedo l’ora di realizzare alcuni progetti entusiasmanti in futuro e so che il team sarà in ottime mani con Simon.”

4.4/5 - (20 votes)