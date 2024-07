MotoGP | FIM Awards 2024: la cerimonia a Palma di Maiorca

MotoGP FIM Awards 2024 – I FIM Awards 2024 si terranno a Palma di Maiorca sabato 7 dicembre 2024. Ad annunciarlo la Federazione Motociclistica Internazionale.

L’occasione non solo celebrerà tutti i Campioni del Mondo FIM 2024, ma sarà anche un momento per riconoscere il 120º anniversario della FIM. Il Centro Congressi di Palma, con la sua moderna architettura e le strutture all’avanguardia, sarà la location che ospiterà il glamour della serata dei FIM Awards.

Il giorno precedente nello stesso luogo ci sarà l’Assemblea Generale della FIM dove i rappresentanti delle federazioni nazionali di tutto il mondo, daranno i loro voti su una serie importanti temi ed iniziative.

Dichiarazioni Presidente della FIM, Jorge Viegas FIM Awards 2024

“Con una lunga e fruttuosa associazione con lo sport motociclistico che, nel corso degli anni, ha portato a innumerevoli campioni del mondo FIM, la Spagna è la nazione ideale per la celebrazione della cerimonia dei FIM Awards 2024. Esiste forse cornice più bella della città di Palma sull’isola delle Baleari di Maiorca, per celebrare un altro fantastico anno di competizioni FIM?”.

Dichiarazioni Segretario Generale della Real Federacion Motociclista Española (RFME), Rafael Núñez Forneiro

“È un onore e un piacere collaborare con la FIM per portare questo prestigioso evento in Spagna. La RFME attende con ansia di dare il benvenuto alle federazioni nazionali e ai loro Delegati, Officials e Campioni del mondo provenienti da tutto il mondo per quella, che sono sicuro, sarà una serata molto speciale dei FIM Awards sull’isola di Maiorca.”

