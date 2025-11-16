MotoGP | GP Valencia Gara, Aldeguer: “Grazie a Gresini e Ducati”

GP Valencia Gresini Racing 2025 – Il team Gresini Racing chiude una stagione da record: Best Indipendent Team, Best Indipendent Rider (Alex Marquez) e Rookie of the Year (Fermin Aldeguer). Nel Gran Premio di Valencia, Fermin Aldeguer ha concluso in quinta posizione, sorpassando proprio il suo compagno di squadra, Alex Marquez, all’ultima curva. Ora è tempo dei meritati festeggiamenti ma martedì si torna già al lavoro con i test IRTA.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer GP Valencia MotoGP 2025

“Finire la stagione con un buon risultato è sempre importante. Superare il tuo compagno di squadra all’ultima curva non è la cosa che ti fa più piacere, avrei preferito un altro pilota. Grazie a Gresini e Ducati per farmi vivere una stagione incredibilmente facile, e adesso pensiamo al 2026”

Dichiarazioni Alex Marquez GP Valencia MotoGP 2025

“Non sappiamo esattamente cosa sia successo. Dobbiamo analizzare i dati. Tra il quinto e il settimo giro abbiamo perso parecchia performance e adesso lavoreremo per capirci di più. Un sesto posto non era come avremmo voluto finire la stagione, e specialmente dopo quell’inizio di gara in cui mi sentivo a mio agio sulla moto. Rimane una stagione da 9”

