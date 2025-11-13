MotoGP | GP Valencia 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Valencia – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Ricardo Tormo di Valencia per la diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale.

Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 16:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP VALENCIA DALLE 16:00

Siamo a Valencia! (foto del nostro inviato Alessio Brunori)

16:33 La conferenza stampa è terminata. Grazie per averci seguito e buona serata!

16:25 MotoGP Social:

The last #MotoGPSocial of the season! 🥹 Tune in to meet Natalia and her family as they join us in the press room to ask some questions to their idols! 🙌#ValenciaGP 🏁https://t.co/g2Z9m99ezZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 13, 2025

16:22 Bagnaia: “In questo periodo tante persone vogliono darti consigli e onestamente. Ho pensato a divertirmi, a volte è meglio dimenticare i problemi e godere quello che si sta vivendo. Prima un bel risultato era la vittoria e quello brutto era arrivare terzo. Ora un bel risultato per me è arrivare nei primi 5. La difficoltà per me è stata accettare di non sentirmi bene con la moto”

16:20 Acosta: “La moto non è migliorata tanto, abbiamo avuto qualche aiuto ma ci sono ancora tanti problemi con le gomme, ci sono problemi ad essere competitivi ad inizio gara. Quando ho pensato che il Mondiale fosse perso mi sono messo meno pressione, è vero che ho trovato un miglior feeling con la moto”

16:16 Opinioni su gare senza Marc Marquez

Bezzecchi: “Marc imprime un livello altissimo, in tutte le piste è competitivo, Valencia è una di quelle. C’è un rivale molto forte in meno, è un peccato perché quando c’è è più difficile ma ti spinge a fare sempre meglio”

Bagnaia: “Marc ha fatto la differenza per tutta la stagione e l’avrebbe fatta anche nelle ultime gare”

Acosta: “Ogni pilota spinge sempre al 100% che ci sia o meno un pilota”

16:14 Bagnaia: “Marc con meno errori ha vinto il Mondiale prima. La nostra moto è forte, le concessioni nel mio caso con più giorni di test avrebbero potuto aiutare ma ci sono le regole per rendere il campionato equilibrato. La Ducati è ancora la moto migliore, sfruttiamo bene quello che abbiamo”

16:12 Campionato troppo lungo?

Acosta: “Buon numero, passiamo tanto tempo con il team ed è buono. A volte è dura per i piloti che hanno degli infortuni”

Bagnaia: “Calendario giusto, ci piace guidare. Nella mia situazione è stata più dura ma è grandioso avere un calendario diverso”

Bezzecchi: “Dipende, se va tutto bene il tempo vola. Difficile disputare 44 gare con le Sprint ma se sei in grado di sentirti bene e hai un bel rapporto con il team, va bene così”

16:10 Cosa vorreste trovare sulla moto nuova?

Bezzecchi: “Velocità di punta”

Bagnaia: “Stabilità”

Acosta: “Grip”

16:10 Acosta: “Prima parte della stagione importante per lavorare ma poi ci siamo chiariti le idee, abbiamo capito che serviva costanza per essere un pilota migliore”

16:08 Bagnaia: “Piuttosto chiaro che ho vissuto più momenti negativi che positivi. Dopo le ultime quattro stagioni, ho faticato ad accettare la realtà di questa stagione. Ho cercato di capire e adattarmi alla moto del 2025 ma purtroppo non ci sono riuscito. Ho faticato tanto, non so se imparerò qualcosa da questa stagione. Nella mia mente deve essere chiaro che ho sempre cercato di adattarmi. A partire da martedì spero che con la moto nuova ritroverò le condizioni consone”

16:06 Bezzecchi: “Stagione lunga e positiva per me con alti e bassi. E’ stato difficile essere sempre competitivi ma per me è stato estremamente importante, sono cresciuto tanto come pilota”

16:05 Acosta: “Non ho tante aspettative. Vedremo come andrà domani, sicuramente abbiamo lavorato tanto e saputo mantenere una certa costanza ma c’è ancora un ultimo ballo da fare”

16:03 Bagnaia: “Bello essere tornato qui dopo i problemi dell’anno scorso. Voglio divertirmi con il team ed essere in grado di capire se possiamo lottare per le prime posizioni. Proveremo a fare il miglior lavoro possibile, l’unico modo possibile per chiudere al meglio la stagione è lottare per il podio”

16:02 Bezzecchi: “Arriviamo qui con un ottimo umore, Portimao è andata bene ma ovviamente dobbiamo concentrarci su questo GP, cercando di lavorare nel miglior modo possibile a cominciare da domani. Che vinca il migliore!”

16:00 Inizia la conferenza stampa con Bagnaia, Bezzecchi e Acosta!