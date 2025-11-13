MotoGP | GP Valencia, Bezzecchi: “22 gare sono abbastanza, serve anche staccare”

GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha parlato ai margini della conferenza stampa ufficiale con i giornalisti italiani presenti a Valencia.

La gara valenciana chiude una stagione lunghissima e intensa, e Marco Bezzecchi ci arriva con la consapevolezza di aver compiuto un passo decisivo nella sua carriera. Il pilota dell’Aprilia è a un soffio dal terzo posto mondiale, traguardo che a inizio anno sembrava lontano ma che oggi rappresenta la conferma di un progetto in crescita.

Tra la voglia di staccare la spina dopo 22 gare e la gratitudine verso i tifosi che lo hanno seguito ovunque, Bezzecchi ripercorre i momenti più significativi della sua annata: dalla magia di Misano con il pubblico in delirio, alle difficoltà iniziali trasformate in motivazione, fino alla soddisfazione di vedere il proprio nome tra i protagonisti della MotoGP.

Ti dispiace che la stagione finisca proprio ora, visto che stai andando bene? Avresti voluto prolungarla?

“No, va bene così. Ventidue gare sono abbastanza… anzi, sono 44! È chiaro che adesso è un momento positivo, ma ci sta anche staccare un po’. Fa bene a tutti: ai meccanici che hanno lavorato fisicamente, agli ingegneri che hanno speso tante energie di testa. Un po’ di distacco serve, senza perdere la concentrazione su quello che vogliamo fare.”

Sei vicinissimo al terzo posto mondiale, ti bastano due punti. Ti aspettavi un podio iridato a inizio stagione?

“Ho sempre creduto nel progetto, ma dopo le prime gare non era semplice pensare a un traguardo così ambizioso. Con i risultati migliori la possibilità si è avvicinata, ma realisticamente l’ho iniziata a considerare solo nelle ultime due-tre gare. È sempre stato un obiettivo lontano ma stimolante.”

Hai percepito una crescita nel seguito dei tifosi quest’anno?

“Sì, ho riscontrato davvero tanti tifosi e mi fa molto piacere. Ho guadagnato anche sostenitori che prima erano solo legati ad Aprilia, l’ho visto all’All-Stars e in giro per le piste. Quando i risultati arrivano, la gente aumenta. Però devo dire che ho sempre avuto tifosi molto calorosi, anche se non ai livelli di piloti più famosi: i miei sono sempre stati super di supporto.”

Se dovessi scegliere un solo momento da incorniciare di questa stagione, quale sarebbe?

“Uno solo è difficile, ma direi Misano. È già speciale di suo perché è il GP di casa, e riuscire a fare pole, vincere la Sprint e salire sul podio la domenica con tutta la gente sul rettilineo che cantava “Bezzecchi, Bezzecchi” è stato bellissimo. L’esultanza con la gamba ha reso tutto ancora più f***.”

Com’è stato rivedere Jorge Martin nel box?

“Oggi non l’ho visto molto perché mi avete tenuto impegnato tutto il giorno! Scherzo. È bello rivederlo, soprattutto per lui: ha passato momenti difficili e farsi male più volte è ancora peggio. Si merita di divertirsi un po’ in moto senza troppi pensieri e di iniziare bene con il test. Sono sicuro che lo farà, e sono contento per lui e per tutta la squadra.”

Foto: Valter Magatti

