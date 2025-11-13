MotoGP | GP Valencia, Yamaha: Fernandez torna in pista con il V4

GP Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Augusto Fernandez tornerà in sella alla Yamaha V4 come wild card nel Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima tappa della MotoGP 2025.

L’obiettivo è continuare a raccogliere dati per la messa a punto del prototipo con motore V4 prima dell’inizio dei test invernali del 2026, previsto per martedì 18 novembre sempre a Valencia.

L’iridato Moto2 del 2022 ha già preso parte a 4 wild-card in questa stagione: ad Aragon, Brno, Misano e Sepang, testando il prototipo V4 in queste ultime due occasioni.

Dichiarazioni Augusto Fernandez Preview Gp Valencia Yamaha V4 MotoGP 2025

“Sono felice di tornare a gareggiare, e soprattutto di tornare a correre a Valencia. Non vedo l’ora di continuare a migliorare il prototipo con motore V4 e di raccogliere ulteriori dati. Sarà un fine settimana importante per decidere la direzione da seguire durante questo inverno e il prossimo anno. Non vedo l’ora di iniziare!”

Foto: Valter Magatti

