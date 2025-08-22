MotoGP | GP Ungheria: penalità per Miller e Alex Marquez
La penalità è stata inflitta per aver ostacolato Pecco Bagnaia nel suo giro veloce
GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025 – Alex Marquez e Jack Miller sono stati penalizzati dopo le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria.
Sia il pilota del Gresini Racing che quello del Pramac Racing, hanno pagato con tre posizioni da scontare in griglia nella gara domenicale l’essere andati piano in traiettoria.
In questo caso il regolamento parla chiaro, “3 Grid Positions Penalty”. L’episodio per entrambi riguarda il rallentamento che ha fatto “abortire” il giro veloce di Pecco Bagnaia.
Alex Marquez è stato penalizzato per aver rallentato anche Miller (oltre a Bagnaia, ndr), mentre Miller per aver rallentato Bagnaia. La penalità non vale per la Sprint Race ma solo per la gara domenicale.
