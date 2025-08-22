MotoGP

MotoGP | GP Ungheria Day 1: Alex Marquez rallenta Bagnaia [VIDEO]

Penalità in arrivo per il pilota del Gresini Racing?

22 Agosto, 2025
GP Ungheria Balaton Park Gresini Racing 2025 – Alex Marquez è stato suo malgrado protagonista di un episodio dove ha rallentato Pecco Bagnaia nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria.

Il pilota spagnolo ha parlato di fatto scagionandosi e al momento non è giunta nessuna comunicazione dalla Direzione Gara.

Nel video potete vedere l’episodio incriminato, ricordando che Alex Marquez ha chiuso terzo e Pecco Bagnaia 14esimo. Un periodo “no” per il pilota piemontese, che non riesce a trovare il giusto feeling con la nuova Desmosedici GP 25.

Dichiarazioni Alex Marquez Vs Pecco Bagnaia Day 1 Gp Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Episodio con Pecco? Ho fatto due giri in quel run, ho trovato Diggia lento e ho perso al T4. Nel giro dopo ero più lento, Miller era dietro di me, ha iniziato a dirmi cose io ero fuori linea e non mi sono accorto di altri piloti ma è stato Miller che era in mezzo.”


