MotoGP | GP Ungheria Day 1, Bagnaia: “Sapevo che con la GP25 avrei faticato [VIDEO]

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Giornata difficile quella di Pecco Bagnaia al Balaton Park, tracciato che ospita il Gran Premio d’Ungheria, 14esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il tre volte iridato della Ducati non ha feeling con l’anteriore della sua Desmosedici GP 25 e anche sul nuovo tracciato ungherese ha sofferto, soprattutto in frenata, risultato, 14esimo tempo.

Ecco cosa ha detto il pilota piemontese, che alla fine si aspettava questo tipo di feeling dopo essere sceso in pista sulla pista ungherese con la Panigale V4s.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Gp Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025

“Non è stata la giornata migliore che potessi avere. Onestamente dopo la giornata con la Panigale, in cui ero andato molto forte, sapevo che con la GP25 avrei faticato molto qua. Perché è una pista che racchiude le curve nelle quali quest’anno ho diversi problemi, nelle quali bisogna frenare tanto, entrare in angolo con molto freno e farla girare nell’ultima fase. Sapevamo che sarebbe stata dura, lo è stato, molto. Alla fine bisogna guardare il positivo perché nell’arco della giornata ho dimezzato il gap dal primo e questo è già un passo in avanti. Un altro aspetto positivo è che ho un turno in più domani per cercare di provare a fare qualcosa in più. Ho sempre fatto la differenza in staccata, quest’anno non c’è modo di metterla a posto. Marc (Marquez) sta dimostrando che con la GP25 si può star davanti. È l’unico dei tre però lo fa, quindi in un modo o nell’altro c’è. Sono 8 mesi che sto provando a trovare la via ma ancora non l’abbiamo trovata. Magari domani è il giorno buono.”

