MotoGP | GP Ungheria Day 1 Morbidelli: “L’obiettivo è fare una bella gara”

GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Venerdì agrodolce per il team VR46 con Franco Morbidelli che si è riscattato dopo le cadute di questa mattina (fortunatamente senza conseguenze) che è riuscito a concludere in sesta posizione, agguantando così il Q2 mentre Fabio Di Giannantonio sarà costretto a passare per il Q1, avendo concluso dodicesimo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“La pista è molto bella, molto tecnica, anche se lenta. Le due cadute di stamattina ci hanno mandato un po’ in difficoltà, ma poi siamo stati in grado di rimettere tutto in linea. Abbiamo fatto un buon lavoro sia con la gomma media che con la soft, così siamo passati alla Q2, che è la cosa più importante del venerdì. Sono contento del lavoro fatto dal team dopo le due cadute, per fortuna io sto bene. Sono soddisfatto della velocità che abbiamo avuto con la media usata ed è incoraggiante. Domani sarà importante ottenere le prime due file, perché così ci saranno le chance di fare una buona gara, e questo è l’obiettivo”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Non sono contento della giornata di oggi. Nelle piste con tanto grip come Balaton facciamo fatica nel time attack, ma abbiamo un’ottima moto per fare rimonte e in termini di passo gara. Ero molto veloce dall’inizio della sessione come ritmo, ma al momento di fare il time attack, abbiamo migliorato solo di pochi decimi. Bisogna fare uno step in quest’area, ma il passo c’è. La pista è divertente, mi piace. È stretta, ma bella. È una buona cosa avere tracciati molto diversi tra loro nel calendario”

