MotoGP | GP Ungheria: gli highlights della Sprint Race al Balaton Park [VIDEO]

MotoGP Highlights Sprint Race GP Ungheria – Marc Marquez conquista la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria. A completare il podio le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Paura al via per la caduta di Fabio Quartararo che ha rischiato di coinvolgere altri piloti, fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota francese. Incidente anche tra Enea Bastianini e Johann Zarco. Entrambi gli episodi sono in attesa di giudizio da parte della Direzione Gara.

Ottimo quarto posto di Luca Marini, seguito dalla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e all’altra Honda di Joan Mir. Marco Bezzecchi ha chiuso settimo davanti ad Alex Marquez (che domani dovrà scontare una grid penalty di tre posizioni per impeding a Bagnaia) e all’Aprilia di Jorge Martin. Chiude la Top 10 la KTM di Pol Espargarò.

Gara difficile per Francesco Bagnaia che ha tagliato il traguardo in



