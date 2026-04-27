MotoGP | Test Jerez, Marquez: “La nuova aerodinamica sembra mi aiuti” [VIDEO]

Marc Marquez è tornato in pista a Jerez il giorno dopo la caduta che lo ha estromesso dal Gran Premio di Spagna dopo soli due giri.

Il nove volte iridato ha sfruttato il primo test post-GP della stagione per provare tante cose, sia a livello di setting che di elettronica, cose che vuole riprovare tra 3 settimane a Barcellona (dove ci sarà un altro test, ndr) per valutare bene quando fare questo step visto si può omologare solo una carena aggiuntiva.

Il #93 della Ducati non riesce ancora a sfruttare al meglio la nuova Desmosedici GP 26, fa ancora fatica a inserire forte la moto e fare percorrenza, ma sembra che la nuova aerodinamica lo aiuti un pò.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Jerez MotoGP 2026

“Abbiamo provato un mix di tante cose e penso che abbiamo fatto un passo avanti in diversi punti in cui abbiamo sofferto quest’anno” – ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP – “Tra 3 settimane abbiamo un altro test a Barcellona e dobbiamo valutare bene quando fare questo step perché si può omologare solo una carena in più. Sono soddisfatto, quando hai tante cose da provare è impegnativo ma anche divertente. Solitamente nelle curve a sinistra sono più comodo ma quest’anno faccio fatica a inserire forte la moto e fare percorrenza, la nuova aerodinamica sembra mi aiuti un po’.”

Il test di Jerez rappresentava un passaggio fondamentale per Marc Marquez, soprattutto dopo la caduta in gara che aveva lasciato più interrogativi che risposte. Il #93 aveva bisogno di una giornata senza pressioni, in cui poter lavorare con calma su ciò che finora non ha funzionato sulla GP 26. E il test ha confermato una cosa: il potenziale c’è, ma la strada per sfruttarlo appieno è ancora lunga.

Il limite regolamentare dell’omologazione di una sola carena aggiuntiva costringe Marquez e Ducati a una scelta strategica. Non si può sbagliare. Ecco perché Marc vuole riprovare tutto a Barcellona: solo dopo un confronto diretto su due piste diverse si potrà decidere quale pacchetto aerodinamico portare in gara.





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