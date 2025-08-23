MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Bezzecchi: “Abbiamo lavorato molto bene”

GP Ungheria Balaton Park Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria in settima posizione. Nonostante l’incidente di Fabio Quartararo al via che ha creato un po’ di scompiglio, il pilota dell’Aprilia, scivolato dalla seconda posizione nelle retrovie, è riuscito a rimontare di qualche posizione anche se nel Balaton Park è molto difficile sorpassare per via del layout molto stretto della pista. Per domani, il pilota riminese è fiducioso di potersi riscattare.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Alla prima curva Quartararo ha sbagliato la staccata e sono stato coinvolto io ma sono cose che succedono. Siamo tutti qui per fare il massimo, purtroppo dopo sono finito indietro, giriamo tutti simili e poi qua c’è una traiettoria sola e ho fatto fatica a sorpassare. Abbiamo visto delle cose molto positive e non dobbiamo mollare ma riprovarci domani. La cosa positiva è che quando ero dietro a Mir facevo dei buoni tempi, domani sarà importante passare alla prima curva senza problemi. Quando ti ritrovi a dover passare dal Q1, cerchi di ribaltare la situazione a tuo favore. Abbiamo lavorato bene e questo ci ha dato la possibilità di essere veloci, cerchiamo di continuare così. Devo cercare di fare altri step sulla guida, nell’interpretazione della pista. Faccio fatica al T3, solo nel time attack mi è venuto bene, per quanto riguarda la moto i dati di oggi saranno importanti”

