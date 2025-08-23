MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Quartararo penalizzato: il video della caduta [VIDEO]

MotoGP Monster Energy Yamaha Sprint Race Ungheria – Fabio Quartararo ha ricevuto un long lap penalty per l’incidente al via nel quale ha coinvolto anche Enea Bastianini. Il pilota della Yamaha è entrato in curva 1 molto più veloce dei piloti intorno a lui, e alla fine ha finito per costringere Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta ad allargarsi, successivamente c’è stato il contatto con il pilota della KTM Tech3 che ha sua volta ha colpito poi Johann Zarco, riportando una contusione alla schiena. Nessuno dei piloti coinvolti ha puntato il dito contro il francese ma anzi, è stato giustificato per via del layout stretto della pista nuova a tutti.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, caduta Sprint Race Ungheria

“Per me, il punto di frenata era abbastanza buono, ma anche sul lato sporco a destra le moto iniziano a scivolare. Ovviamente, con Diggia che chiudeva, ho dovuto rilasciare completamente il freno per non colpire Diggia, ma poi ho avuto un altro problema: avevo molti altri piloti davanti. Quindi sì, succede. Era davvero sporco lì. Nel giro di riscaldamento, sono sempre l’ultimo, e ho visto Rins che era anche lui sul lato destro e la gomma era piena di sabbia. Non sapevo che sarei stato io ma subito dopo la partenza arrivi in terza marcia a una curva da prima. È piuttosto stretta la prima curva, e penso che sia piccola persino per la Moto2, quindi immagina per noi”



