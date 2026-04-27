MotoGP | Test Jerez, Di Giannantonio: “Test più intenso che abbiamo mai completato”

Fabio Di Giannantonio dopo il quinto posto ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna e il terzo nella gara “lunga” della domenica di Jerez, è sceso in pista per il primo test post-GP della stagione.

Il pilota romano del VR46 Racing Team si è detto molto soddisfatto ed ha sottolineato come quello di oggi sia stato il test più intenso che abbia mai completato.

Il #49 della Ducati ha fatto tantissimi giri provando molte cose, sottolineando come uno degli elementi più positivi sia stata la carena. Ha inoltre provato elementi che lo hanno aiutato nel fermare la moto e a migliorare l’ingresso curva.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Test Jerez MotoGP 2026

“Sono contento perché penso che sia stato il test più intenso che abbiamo mai completato. Abbiamo fatto tantissimi giri con molte cose da provare. Non avevamo molto tempo per tutto quello che dovevamo testare, ma siamo riusciti a provarne la maggior parte traendo il miglior feedback possibile. Penso che stiamo diventando sempre più precisi su ciò di cui abbiamo bisogno e sulle cose che miglioriamo, questo è positivo. Abbiamo fatto dei passi in avanti interessanti con alcune cose provate, non vedo l’ora che siano pronte da usare in gara. L’aspetto più visibile è la carena, abbiamo dato dei feedback anche in questo senso, ma sono contento anche di altre cose che non sono visibili e che mi hanno aiutato nel fermare la moto e in ingresso curva, che è ciò di cui avevo bisogno.”

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