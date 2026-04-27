MotoGP | Test Jerez, Bastianini: “Contento dei progressi che abbiamo fatto”

Enea Bastianini è tornato oggi in pista al Circuito de Jerez Ángel Nieto per i test ufficiali della MotoGP. Con Maverick Vinales ancora fermo per il recupero dopo l’ultima operazione alla spalla, è stato ancora una volta l’unico rappresentante del Team Tech3 nella classe regina, concentrandosi su un programma completo di lavoro di messa a punto e valutazione di nuovi componenti per la KTM RC16.

Il pilota riminese ha completato un totale di 43 giri, facendo segnare un miglior tempo di 1’36.687 nella sessione pomeridiana, grazie alle condizioni della pista favorevoli per tutta la giornata, che hanno permesso una guida costante e una preziosa raccolta di dati. La velocità massima raggiunta nello stint mattutino è stata di 298,3 km/h, con solo altri tre piloti più veloci di “La Bestia” in entrambe le sessioni.

Durante i test, Bastianini e il suo team si sono concentrati sul miglioramento del feeling generale con la moto, lavorando su diverse configurazioni volte a migliorare la stabilità in ingresso curva e il grip del posteriore, aspetti chiave individuati durante i recenti weekend di gara.

Dichiarazioni Enea Bastianini Test Jerez MotoGP 2026

“Posso essere contento dei test di oggi, penso che abbiamo lavorato sodo e che siamo andati bene. Durante la sessione mattutina ho testato diverse parti per la casa madre, tra cui una nuova carenatura e alcuni componenti posteriori, e poi nel pomeriggio ci siamo concentrati su alcune aree in cui ho avuto difficoltà. Una priorità fondamentale, di cui ho già parlato, sono le difficoltà che ho avuto con le gomme durante la gara, quindi questo pomeriggio ho usato un set di pneumatici usati per cercare di capire meglio la situazione e ottenere ulteriori dati da analizzare. Penso che sia stato un ottimo lavoro e oggi mi sono sentito bene sulla moto. Non sono riuscito a completare un Time Attack, ma gli altri miei giri sono stati molto competitivi e sono rimasto vicino al gruppo che mi precedeva. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto oggi e penso che a Le Mans possiamo essere competitivi.”