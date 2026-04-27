MotoGP | Test Jerez, Bagnaia: “Sono soddisfatto dell’aerodinamica” [VIDEO]

Pecco Bagnaia dopo un weekend complicato è tornato in pista a Jerez per il primo test post-GP della stagione, cercando di risolvere i problemi più evidenti che affliggono la Ducati Desmosedici GP 26.

L’obiettivo era quello di rimettere ordine e cercare di trovare la quadra di una moto che al momento in pochi riescono a sfruttare. Al momento chi va meglio con la Ducati Desmosedici GP 26 non sono i piloti ufficiali ma quelli dei test esterni, vale a dire Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e Alex Marquez (Gresini Racing, vero e proprio dominatore del Gran Premio corso ieri, ndr).

Il tre volte iridato ha lavorato su punti deboli chiari, ingresso curva, carico sull’anteriore, gestione del veloce, trovando finalmente qualche segnale incoraggiante. Non abbastanza per parlare di svolta, ma sufficiente per intravedere una direzione tecnica più definita, soprattutto sul fronte aerodinamico e dell’elettronica, dove Ducati dovrà iniziare a pensare fuori dagli schemi.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Test Jerez MotoGP 2026

“Ci siamo concentrati sul risolvere le problematiche che abbiamo avuto durante il weekend e in parte siamo riusciti a migliorarci un po’. Alla fine riuscivamo nel veloce, che è stato un punto debole il weekend. Curva 7, 4, 11 e 12 eravamo lenti, facevamo fatica ad avere del carico sul davanti. Oggi siamo riusciti a migliorarci un po’, quindi positivo, siamo contenti. C’è tanto altro lavoro da fare per riuscire a fermare meglio la moto e riuscire a tenere una linea più corretta nella fase ingresso, però anche lì è stato fatto un passo in avanti e possiamo essere soddisfatti del test. Ovviamente il tempo era quello che era e non abbiamo avuto la possibilità di provare tutte le cose, però su quello che abbiamo provato siamo contenti.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia aerodinamica Test Jerez MotoGP 2026

“Sono soddisfatto dell’aerodinamica. Sul resto c’è tanto lavoro da fare, bisognerà probabilmente iniziare a ragionare un po’ fuori dagli schemi a livello di elettronica, perché siamo un po’ fermi, giriamo un po’ intorno. Oggi abbiamo forse trovato una direzione e spero che a Le Mans si possa fare un altro passo.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Ducati Vs Aprilia Test Jerez MotoGP 2026

“E’ chiaro che Aprilia in questo momento è avanti, ha lavorato tanto. Noi purtroppo non stiamo riuscendo a sfruttare al cento per cento il pacchetto per delle situazioni. Alex Marquez c’è riuscito e bisogna sicuramente cercare di capire cosa hanno trovato. Essendo un pilota ufficiale Ducati, le varie strade che vengono prese, soprattutto in questo momento, verranno prese in considerazione. Ed è stato ottimo che un pilota come Alex, che è molto sensibile, è riuscito a portare la moto insieme a Gresini a vincere e dominare il weekend.”





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