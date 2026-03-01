MotoGP

MotoGP | GP Thailandia, Bezzecchi e Aprilia matrimonio perfetto: gli highlights della gara [VIDEO]

Giornata KO per Ducati: foratura per Marc Marquez, Bagnaia nono

di Jessica Cortellazzi1 Marzo, 2026
MotoGP | GP Thailandia, Bezzecchi e Aprilia matrimonio perfetto: gli highlights della gara [VIDEO] MotoGP | GP Thailandia, Bezzecchi e Aprilia matrimonio perfetto: gli highlights della gara [VIDEO]

MotoGP Highlights GP Thailandia – Vi riproponiamo i momenti più importanti del Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. La vittoria è andata ad un fantastico Marco Bezzecchi che si è rifatto dopo il KO di ieri. Sul podio la KTM di Pedro Acosta e l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Disfatta per Ducati che è sempre andata a podio nelle ultime 88 gare ma oggi ha avuto a che fare con una giornata da dimenticare. Il migliore ducatista al traguardo è stato Fabio Di Giannantonio con la sesta posizione mentre Francesco Bagnaia ha concluso nono.

Débacle anche per la Yamaha con Fabio Quartararo solo quattordicesimo e con un distacco di 30 secondi da Bezzecchi.

MotoGP | Gp Thailandia: domina Bezzecchi, Ducati fuori dal podio


