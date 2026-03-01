MotoGP | Gp Thailandia: domina Bezzecchi, Ducati fuori dal podio

MotoGP Gara GP Thailandia – Dominio totale di Marco Bezzecchi al Chang International Circuit di Buriram, teatro della gara inaugurale della MotoGP 2026.

Archiviata la caduta della Sprint Race, il pilota riminese dell’Aprilia ha preso subito il comando della gara senza mai lasciarlo sino alla bandiera a scacchi, 26 giri del circuito thailandese corsi a ritmo insostenibile per tutti gli altri.

Per il “Bez” terza vittoria consecutiva considerando le ultime due del 2025, settima in Top Class. Sul secondo gradino del podio ma staccato di oltre cinque secondi, 5.543s, il vincitore della Sprint Race Pedro Acosta su KTM, che rimane leader della classifica iridata dopo la vittoria di ieri e la performance di oggi.

Terzo gradino del podio per un’altra Aprilia, quella del Trackhouse MotoGP Team di un acciaccato Raul Fernandez, che dopo il problema alla spalla avvenuto nel warm up, chiude terzo, consolidando la performance Aprilia.

Una prestazione quella della casa veneta che piazza altre due RS-GP nelle prime cinque posizioni, quelle di un redivivo Jorge Martin, finalmente a suo agio in sella alla RS-GP e quella del giapponese Ai Ogura, Trackhouse MotoGP Team.

La giornata della Ducati è “salvata” da Fabio Di Giannantonio, giunto settimo al traguardo davanti alla KTM di Brad Binder e ai compagni di marca Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo beffato dall’italo-brasiliano proprio sotto alla bandiera a scacchi.

La Ducati non era fuori dal podio da 89 gare, ci stava provando con Marc Marquez, con il nove volte iridato che era quarto quando a cinque giri dalla fine, la gomma posteriore si è bucata, costringendo al ritiro il #93 della “Rossa”. Un brutto colpo per la Ducati, che lo scorso anno aveva monopolizzato il podio.

Tornando alla classifica decimo Luca Marini, in sella alla Honda Factory. La casa dall’ala dorata stava facendo una grande gara con Joan Mir, che però si è dovuto ritirare (sembra sempre per un problema alla gomma posteriore, ndr) a pochi giri dalla fine mentre era settimo.

A punti anche Johann Zarco, 11esimo con la Honda del Team LCR, Enea Bastianini su KTM del Red Bull KTM Tech3, il rookie Pro Honda LCR, Diogo Moreira e le Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team dell’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo e Alex Rins, staccate però dalla vetta di 30.823s e 32.955s.

Fuori dai punti Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), le Yamaha del Prima Pramac Yamaha MotoGP di Toprak Razgatlioglu e Jack Miller e la Ducati del Gresini Racing del tester Michele Pirro, che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer. Caduto Alex Marquez mentre era ottavo.

La classifica iridata vede al comando Pedro Acosta con 32 punti contro i 25 di Marco Bezzecchi, i 23 di Raul Fernandez e i 18 di Jorge Martin. Ai Ogura è sesto con 17 punti. Quattro Aprilia trai i primi cinque posti, mentre la miglior Ducati è quella di Fabio Di Giannantonio, settimo con 12 punti e davanti a Marc Marquez ottavo con 9. Pecco Bagnaia è decimo, alle spalle di Franco Morbidelli.

