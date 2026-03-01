MotoGP | GP Thailandia Gara, Bezzecchi: “Dopo la caduta di ieri era importante rifarsi”

Marco Bezzecchi è stato il vero e proprio dominatore del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, gara inaugurale del Motomondiale 2026.

Il pilota riminese dell’Aprilia, partito dalla pole, ha corso in testa tutti e 26 i giri, tagliando il traguardo con oltre cinque secondi di vantaggio su Pedro Acosta e 9.259 sul compagno di marca Raul Fernandez.

La caduta della Sprint Race è già stata dimenticata e a far gioire gli uomini Aprilia il fatto che ci sono ben quattro RS-GP26 tra i primi cinque classificati. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport MotoGP

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Thailandia MotoGP 2026

“Sono molto contento, dopo ieri era importante rifarsi. Avevo una strategia in testa da fare, era importante partire bene e poi ho cercato di gestire le gomme, cercando di mettere distacco tra me e il secondo. I ragazzi sono stati bravissimi e cerchiamo di continuare così. All’inizio per andare via, spingevo ma avevo chiari i punti dove spingere di più e altri dove essere conservativi. La moto funzionava bene, è stato un insieme di cose e sono molto contento. Sono stati bravi in Aprilia a fare delle cose buone in inverno, ai test non è stato facile provare bene tutto, spesso ti portano fuori strada. Stamattina è stata tosta perché ho cercato di entrare in pista come se ieri non fosse successo niente ma ho preso due rischi. Dopo in gara sono partito forte, ho cercato di stare più tranquillo e dopo un po’ di giri mi sono dimenticato di ieri.”

Foto: Michelin

