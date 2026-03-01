MotoGP | GP Thailandia Gara, Acosta: “Abbiamo avuto un bel passo”

Pedro Acosta con il secondo posto nel Gran Premio della Thailandia e la vittoria del sabato nella Sprint Race, si conferma leader della classifica iridata, cosa mai accaduta ad un pilota KTM.

Il pilota di Mazarrón ha avuto un bel passo ed ha fatto una buona rimonta. Scattato dalla sesta casella, a suon di staccate, ha recuperato posizioni su posizioni, confermando il buon momento di forma.

La fase su cui deve migliorare è la qualifica, visto che partendo più indietro è sempre difficile recuperare. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Thailandia MotoGP 2026

“Abbiamo avuto un bel passo, è mancato qualcosa alla partenza, vediamo di migliorarci in qualifica in Brasile. Abbiamo migliorato tanto la moto, KTM ha fatto tanto per farmi fare un click, ancora Marco (Bezzecchi) e la Ducati sono più forti di noi, ma stiamo facendo un bel lavoro. Il Mondiale è lungo, ci saranno gare più difficili e andiamo gara per gara. Oggi festeggiamo con tutta la squadra e poi vediamo.”

