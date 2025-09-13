MotoGP | GP Misano 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Diretta Sprint Race GP Misano – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Misano dove, a partire dalle 15:00 si disputerà la 16esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, scatterà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, accanto ad Alex Marquez e Fabio Quartararo. Dalla seconda fila partiranno Marc Marquez, Franco Morbidelli e Luca Marini. Settimo Fabio Di Giannantonio davanti a Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. La Ducati di Fermin Aldeguer chiude la Top 10. Sarà una gara in salita per Enea Bastianini che partirà ventesimo.

DIRETTA SPRINT RACE GP SAN MARINO MISANO DALLE 15:00

