MotoGP | Gp Misano Sprint Race: cade Marquez, vince Bezzecchi, “Diggia” terzo

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Sprint Race – Sabato da ricordare per Marco Bezzecchi, che al Misano World Circuit Marco Simoncelli alla mattina centra la pole position e nel pomeriggio si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini.

Il “Bez” partito in testa, era stato superato nel corso del sesto giro da Marc Marquez, ma l’otto volte iridato si era “steso” poco dopo perdendo l’avantreno della sua Ducati Desmosedici GP 25 Factory. Si ferma così ad otto la “striscia” di vittorie nelle gare del sabato di Marc Marquez.

Per Bezzecchi sceso in pista con il casco ispirato a “Tre uomini e una gamba”, un casco color legno che mostra la dicitura “Questo è un GarBez”, seconda vittoria in una Sprint dopo Assen 2023, ma in questa stagione aveva già vinto la gara “lunga” della domenica a Silverstone.

Sul terzo gradino del podio il romano Fabio Di Giannantonio (al suo 5° podio Sprint, terzo consecutivo, ndr) con la Ducati Desmosedici GP 25 del VR46 Racing Team. Il #49 si è difeso dagli attacchi del suoi team-mate Franco Morbidelli, quarto al traguardo, davanti alla migliore delle KTM, quella di Pedro Acosta.

A punti anche il rookie Fermin Aldeguer su Ducati GP 24 del Gresini Racing, sesto, Luca Marini, settimo e miglior pilota Honda, il Campione in carica dell’Aprilia, Jorge Martin e Raul Fernandez, su Aprilia del Trackhouse MotoGP Team.

Primo pilota fuori dai punti è il nostro Enea Bastianini, decimo con la KTM RC16 del Team Tech3. Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, giunto al traguardo in 13esima posizione a 16.129s, che sarebbe stata la 14esima senza la caduta di Fabio Quartararo, con il rider Yamaha a terra nel corso del quinto giro mentre era quarto.

Bagnaia è matematicamente fuori dalla lotta per il Titolo, ma era ormai palese che le difficoltà del tre volte iridato non gli avrebbero permesso di recuperare.

In Campionato guida sempre Marc Marquez con 487 punti, 173 in più di suo fratello Alex Marquez e 250 in più di Pecco Bagnaia. Bezzecchi è quarto a 28 punti dal piemontese.

5/5 - (7 votes)