Moto2 | Gp Misano Qualifiche: Holgado precede Vietti

di Jessica Cortellazzi13 Settembre, 2025
Moto2 GP San Marino e Riviera di Rimini Qualifiche – Daniel Holgado ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota del team CFMOTO Inde Aspar Team, ha registrato il miglior tempo in 1:34.216 firmando il nuovo record della pista e precedendo Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team). Chiude la prima fila Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Quarto e quinto tempo per i piloti del team Fantic Racing Lino Sonego, Barry Baltus e Aron Canet. Sesta posizione per Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), davanti a Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).

A chiudere la Top 10, troviamo: Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) protagonista di una caduta senza conseguenze sul finale e Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2).

Ultime news