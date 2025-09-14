MotoGP | GP Misano 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Misano World Circuit Marco Simoncelli
Diretta MotoGP Misano – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Misano per la diretta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento della MotoGP 2025. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 14:00 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale!
Ieri si è disputata la Sprint Race che è stata vinta da Marco Bezzecchi, seguito da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.
Dalla Pole Position scatterà Marco Bezzecchi, che avrà accanto a se in prima fila ad Alex Marquez e Fabio Quartararo. Dalla seconda fila partiranno Marc Marquez, Franco Morbidelli e Luca Marini. Settimo Fabio Di Giannantonio davanti a Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. La Ducati di Fermin Aldeguer chiude la Top 10. Sarà una gara in salita per Enea Bastianini che partirà ventesimo.
Le foto più belle della Sprint Race di Misano le trovate nella nostra Gallery!
In Moto3 vittoria di José Antonio Rueda:
In Moto2, vittoria di Celestino Vietti:
DIRETTA MOTOGP MISANO DALLE 14:00
