MotoGP | GP Misano 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Misano World Circuit Marco Simoncelli

di Jessica Cortellazzi14 Settembre, 2025
Diretta MotoGP Misano – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Misano per la diretta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento della MotoGP 2025. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 14:00 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale!

Ieri si è disputata la Sprint Race che è stata vinta da Marco Bezzecchi, seguito da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Dalla Pole Position scatterà Marco Bezzecchi, che avrà accanto a se in prima fila ad Alex Marquez e Fabio Quartararo. Dalla seconda fila partiranno Marc Marquez, Franco Morbidelli e Luca Marini. Settimo Fabio Di Giannantonio davanti a Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. La Ducati di Fermin Aldeguer chiude la Top 10. Sarà una gara in salita per Enea Bastianini che partirà ventesimo.

In Moto3 vittoria di José Antonio Rueda:

In Moto2, vittoria di Celestino Vietti:

DIRETTA MOTOGP MISANO DALLE 14:00

