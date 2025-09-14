Moto2 | Gp Misano Gara: Capolavoro di Vietti
Sul podio Baltus e Holgado
Moto2 GP San Marino e Riviera di Rimini Gara – Vittoria straordinaria di Celestino Vietti nel Gran Premio di Misano, sedicesima tappa del Motomondiale 2025.
Il pilota del team Beta Tools SpeedRS Team, dopo una partenza perfetta dove ha conquistato subito la leadership, è riuscito a mantenere la prima posizione fino al traguardo.
Seconda posizione per Barry Baltus che partiva quarto ma ha perso posizioni per un errore alla partenza ed ha cominciato la rimonta, arrivando poi a sorpassare Daniel Holgado a 4 giri dal termine, complice il vistoso calo delle gomme per il pilota del team CFMOTO Inde Aspar Team.
Quarta posizione per Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), a precedere i piloti del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, Senna Agius e Manuel Gonzalez che ha lamentato mancanza di forza alla spalla che gli impediva di frenare.
Settimo Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) davanti a David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team). A chiudere la Top 10, troviamo i piloti del team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, Tony Arbolino e Izan Guevara. Gli altri italiani: 27esimo Alberto Surra.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|35:03.863
|2
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|+0.747
|3
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|+3.911
|4
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|+4.246
|5
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+7.973
|6
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+8.394
|7
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|+9.752
|8
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|+10.446
|9
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+11.078
|10
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+12.722
|11
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|+13.449
|12
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|+15.310
|13
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|+18.154
|14
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|+18.318
|15
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|+19.088
|16
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|+19.539
|17
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|+19.626
|18
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|+22.379
|19
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|+27.470
|20
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+27.655
|21
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|+27.786
|22
|93
|Alberto Ferrandez
|Beta Tools - Boscoscuro
|+30.725
|23
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|+31.403
|24
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|+31.716
|25
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|+40.210
|26
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|+43.480
|27
|67
|Alberto Surra
|Andifer Art
|+48.937
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login