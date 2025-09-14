In evidenza

Moto2 | Gp Misano Gara: Capolavoro di Vietti

Sul podio Baltus e Holgado

di Jessica Cortellazzi14 Settembre, 2025
Moto2 | Gp Misano Gara: Capolavoro di Vietti

Moto2 GP San Marino e Riviera di Rimini Gara – Vittoria straordinaria di Celestino Vietti nel Gran Premio di Misano, sedicesima tappa del Motomondiale 2025.

Il pilota del team Beta Tools SpeedRS Team, dopo una partenza perfetta dove ha conquistato subito la leadership, è riuscito a mantenere la prima posizione fino al traguardo.

Seconda posizione per Barry Baltus che partiva quarto ma ha perso posizioni per un errore alla partenza ed ha cominciato la rimonta, arrivando poi a sorpassare Daniel Holgado a 4 giri dal termine, complice il vistoso calo delle gomme per il pilota del team CFMOTO Inde Aspar Team.

Quarta posizione per Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), a precedere i piloti del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, Senna Agius e Manuel Gonzalez che ha lamentato mancanza di forza alla spalla che gli impediva di frenare.

Settimo Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) davanti a David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team). A chiudere la Top 10, troviamo i piloti del team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, Tony Arbolino e Izan Guevara. Gli altri italiani: 27esimo Alberto Surra.

moto2 Gara Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 35:03.863
2 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego +0.747
3 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +3.911
4 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team +4.246
5 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +7.973
6 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +8.394
7 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego +9.752
8 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +10.446
9 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +11.078
10 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +12.722
11 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 +13.449
12 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo +15.310
13 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi +18.154
14 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp +18.318
15 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team +19.088
16 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team +19.539
17 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp +19.626
18 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team +22.379
19 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team +27.470
20 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +27.655
21 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +27.786
22 93 Alberto Ferrandez Beta Tools - Boscoscuro +30.725
23 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 +31.403
24 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +31.716
25 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team +40.210
26 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi +43.480
27 67 Alberto Surra Andifer Art +48.937

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Gara

