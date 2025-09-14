In evidenza

MotoGP | Gp Misano Gara: Marquez “piega” Bezzecchi, Bagnaia a terra

Undicesima vittoria stagionale per il pilota della Ducati, che può vincere il nono Mondiale a Motegi

di Alessio Brunori14 Settembre, 2025
MotoGP | Gp Misano Gara: Marquez “piega” Bezzecchi, Bagnaia a terraMotoGP | Gp Misano Gara: Marquez “piega” Bezzecchi, Bagnaia a terra

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Gara – Marc Marquez dopo l’errore del sabato, non ha lasciato scampo a Marco Bezzecchi nella gara “lunga” della domenica al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il riminese dell’Aprilia dopo una bella partenza dalla pole, è stato in testa per 12 giri, poi l’errore alla curva della “Quercia”, che ha dato il comando della gara a Marc Marquez.

Da lì il distacco tra i due è sempre stato dentro ai 6/7 decimi, con Bezzecchi da record a quattro giri dalla fine per un riavvicinamento che è però durato poco, visto che l’otto volte iridato gli ha risposto al giro successivo con il giro più veloce della gara.

Per Marquez 11esima vittoria stagionale nelle gare “lunghe”, 73esima in Top Class, 99esima in carriera. Sul terzo gradino del podio Alex Marquez, in pista con la sua Ducati con livrea bianca a ricordare il compianto Fausto Gresini.

Quarta e quinta posizione per i piloti del VR46 Racing Team, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, con il primo in sella alla Ducati GP 24 e il secondo in sella alla GP 25.

Buon sesto posto per il rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer. Il #54 della Ducati ha tagliato il traguardo davanti al pesarese Luca Marini, che in sella alla Honda RC213V Factory è davanti a alle Yamaha di Fabio Quartararo (Team Factory) e Miguel Oliveira (Pramac Racing). Chiude la Top Ten la migliore delle KTM, quella di Brad Binder.

A punti anche Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), 11esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac), Jorge Martin (Aprilia Factory, sfortunatissimo visto che la sua moto si è rotta durante il sighting-lap con conseguente doppio long-lap penalty per poter essere poi schierato in griglia con la seconda moto, ndr), Augusto Fernandez (in pista con la Yamaha V4, ndr) e Somkiat Chantra (Honda LCR).

Caduti nel corso del primo giro i piloti Honda Joan Mir e Johann Zarco, con quest’ultimo poi rientrato in pista, ma che ha chiuso ultimo. Caduti anche Pecco Bagnaia, mentre era settimo, Alex Rins ed Enea Bastianini, con il riminese della KTM che era decimo.

Gara sfortunata per Pedro Acosta, che si è dovuto ritirare mentre era quinto a causa della rottura della catena della sua KTM RC16.

La classifica iridata vede Marc Marquez portarsi a quota 512 punti, 182 più di suo fratello Alex Marquez, e 275 in più di Bagnaia. Si avvicina al piemontese Marco Bezzecchi, che si porta a soli 8 punti dal pilota Ducati.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (7 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

MotoGp Gara Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 41:20.898
2 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.568
3 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp +7.734
4 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +10.379
5 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +11.330
6 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +16.069
7 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +17.965

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Gara

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00034.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00038.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00033.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00027.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00028.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00012.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00013.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00004.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00002.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00014.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00018.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00003.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news