MotoGP | Gp Misano Gara: Marquez “piega” Bezzecchi, Bagnaia a terra

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Gara – Marc Marquez dopo l’errore del sabato, non ha lasciato scampo a Marco Bezzecchi nella gara “lunga” della domenica al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il riminese dell’Aprilia dopo una bella partenza dalla pole, è stato in testa per 12 giri, poi l’errore alla curva della “Quercia”, che ha dato il comando della gara a Marc Marquez.

Da lì il distacco tra i due è sempre stato dentro ai 6/7 decimi, con Bezzecchi da record a quattro giri dalla fine per un riavvicinamento che è però durato poco, visto che l’otto volte iridato gli ha risposto al giro successivo con il giro più veloce della gara.

Per Marquez 11esima vittoria stagionale nelle gare “lunghe”, 73esima in Top Class, 99esima in carriera. Sul terzo gradino del podio Alex Marquez, in pista con la sua Ducati con livrea bianca a ricordare il compianto Fausto Gresini.

Quarta e quinta posizione per i piloti del VR46 Racing Team, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, con il primo in sella alla Ducati GP 24 e il secondo in sella alla GP 25.

Buon sesto posto per il rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer. Il #54 della Ducati ha tagliato il traguardo davanti al pesarese Luca Marini, che in sella alla Honda RC213V Factory è davanti a alle Yamaha di Fabio Quartararo (Team Factory) e Miguel Oliveira (Pramac Racing). Chiude la Top Ten la migliore delle KTM, quella di Brad Binder.

A punti anche Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), 11esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac), Jorge Martin (Aprilia Factory, sfortunatissimo visto che la sua moto si è rotta durante il sighting-lap con conseguente doppio long-lap penalty per poter essere poi schierato in griglia con la seconda moto, ndr), Augusto Fernandez (in pista con la Yamaha V4, ndr) e Somkiat Chantra (Honda LCR).

Caduti nel corso del primo giro i piloti Honda Joan Mir e Johann Zarco, con quest’ultimo poi rientrato in pista, ma che ha chiuso ultimo. Caduti anche Pecco Bagnaia, mentre era settimo, Alex Rins ed Enea Bastianini, con il riminese della KTM che era decimo.

Gara sfortunata per Pedro Acosta, che si è dovuto ritirare mentre era quinto a causa della rottura della catena della sua KTM RC16.

La classifica iridata vede Marc Marquez portarsi a quota 512 punti, 182 più di suo fratello Alex Marquez, e 275 in più di Bagnaia. Si avvicina al piemontese Marco Bezzecchi, che si porta a soli 8 punti dal pilota Ducati.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (7 votes)