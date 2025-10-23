MotoGP | GP Malesia 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Sepang – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Sepang per la diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio della Malesia. Restate sintonizzati su questa pagina dalle 10:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

Quattordici anni fa ci lasciava Marco Simoncelli, proprio in quella pista di Sepang che porta le sue iniziali, lì dove nel 2008 coronò il sogno Mondiale.

10:13 Opinione su Fabiano Sterlacchini

R.Fernandez: “Io non passo tanto tempo con lui ma concordo con Marco. In KTM non abbiamo lavorato tantissimo insieme, è stata la persona che mi ha aiutato di più per arrivare a questi livelli”

Bezzecchi: “E’ una persona molto intelligente in generale, conosce tante cose ed è molto bello. In termini di gara, la sua competenza è enorme, ha un bel carattere, non ti mette mai in una situazione difficile”

10:12 Bezzecchi: “Non mi sento il pilota più veloce, manca il leader e non sono primo in classifica. Sono momenti di competitività, quando sei al tuo massimo puoi fare la differenza”

10:08 Raul Fernandez: “Uno dei miei grandi sogni è diventato realtà. E’ stato uno dei momenti più belli della mia carriera, risultato importante anche per la squadra. E’ un team ancora molto giovane. Non so se lotterò per la vittoria anche qui. Aprilia ha fatto un ottimo step in avanti. Mi sento più rilassato sulla moto, mi sta aiutando tanto. Non siamo mai riusciti a raccogliere qualcosa di importante nei weekend ma questa volta è stato diverso”

10:06 Fabio Di Giannantonio: “Sto meglio, la bella sensazione del podio dà una grande motivazione. Questo è un bel circuito, è passato molto tempo perché nei test ho fatto pochi giri visto che poi mi sono fatto male. Per noi sarà partire da una pagina bianca, dopo il weekend importante in Australia sarebbe importante continuare in questa direzione. L’obiettivo è la vittoria”

10:02 Marco Bezzecchi: “Siamo stati competitivi nelle ultime gare, tutte le piste sono diverse. Contento di essere qui perché ho dei riferimenti dai test, sono curioso di capire la reazione della moto. Ho dovuto cambiare diverse cose sulla guida, tutte le moto hanno punti di forza e debolezze. Ho dovuto lavorare per cambiare i miei automatismi. Anche tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro fin dall’inizio del percorso. Il più grande miglioramento è la stabilità in staccata. Mi sento molto bene con il team, abbiamo ancora tre tappe prima della fine, dobbiamo goderci questo momento ma restare concentrati”

10:00 Inizia la Conferenza Stampa con Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez