MotoGP | GP Malesia, Di Giannantonio: “Il podio australiano ci carica”

GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Dopo il podio conquistato a Phillip Island, Fabio Di Giannantonio si prepara ad affrontare Sepang con rinnovata fiducia e un obiettivo chiaro: trasformare i ricordi poco felici della Malesia in una nuova pagina positiva.

Forte delle buone sensazioni con l’anteriore avute in Australia, punta a partire subito con il passo giusto su una pista tecnica e affascinante, dove il caldo sarà un fattore determinante.

La sfida sarà diversa, ma la motivazione è alta: chiudere la trasferta extra-europea con un risultato solido e tornare in Europa con il sorriso per affrontare al meglio le ultime due gare della stagione, Portimao e Valencia.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Il podio che abbiamo conquistato in Australia ci dà la carica per lavorare con l’obiettivo di ribaltare il mio ricordo della Malesia, che non è tra i più positivi. Punteremo a confermare anche a Sepang le sensazioni positive con l’anteriore che ho avuto a Phillip Island e prepareremo al meglio il weekend per partire con un buon passo sin da subito. La pista è molto bella, le condizioni saranno completamente diverse rispetto allo scorso fine settimana, perché farà molto caldo. Sarà un’altra sfida e cercheremo di portare a casa un bel risultato per rientrare in Europa con il sorriso.”

2.5/5 - (11 votes)