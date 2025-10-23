MotoGP | Marquez, stagione finita: “Ci aspetta un inverno difficile”

Ducati MotoGP 2025 – Stagione finita per Marc Marquez, che salterà anche i test post-gp di Valencia. Questa la decisione presa dopo che il nove volte iridato si è sottoposto ad ulteriori controlli.

Sottoposto ad un ulteriore check presso l’Ospedale Internazionale Ruber (Madrid) alla presenza dei medici Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger che hanno confermato che il pilota spagnolo non potrà tornare in pista per il finale di stagione e salterà quindi il Gran Premio del Portogallo, il Gran Premio di Valencia e la giornata di test al Circuito Ricardo Tormo (Cheste) in programma il 18 novembre.

Come riporta il comunicato Ducati, “L’équipe medica che sta monitorando il suo recupero ha confermato che l’evoluzione clinica della frattura coracoidea e della lesione legamentosa è positiva e sta procedendo nella norma. Tuttavia, Marc dovrà trascorrere quattro settimane con l’arto completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione, quindi il suo ritorno alle competizioni per l’anno in corso è da escludere.”

Ricordiamo che il nove volte iridato era stato tamponato da Marco Bezzecchi nel corso del primo giro del Gran Premio d’Indonesia (qui il video) e che era poi stato operato dopo un primo tentativo di risolvere la situazione senza intervenire.

Dichiarazioni Marc Marquez Stagione MotoGP 2025 finita

“Analizzando l’intera situazione, riteniamo che la linea d’azione più appropriata, intelligente e coerente sia rispettare i tempi biologici dell’infortunio, anche se ciò significa che non potrò più gareggiare in questa stagione o partecipare ai test. Sappiamo che ci aspetta un inverno difficile, con tanto lavoro, per recuperare i muscoli al 100% ed essere pronti per il 2026. Questo non deve offuscare o farci dimenticare il grande obiettivo che abbiamo raggiunto quest’anno: diventare Campioni del Mondo e presto lo festeggeremo tutti insieme. Grazie a tutti i tifosi per i tanti messaggi, a Ducati e a tutti gli sponsor per il supporto e la comprensione.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna D.G. Ducati Corse su Marc Marquez Stagione MotoGP 2025 finita

“Fin da quando abbiamo appreso della diagnosi dell’infortunio, sapevamo che le possibilità di avere Marc a Valencia per il Gran Premio e il test erano davvero basse. È un peccato perché è molto importante per noi averlo in pista, ma sappiamo perfettamente che la priorità è che si riprenda per tornare al 100% della forma fisica per la prossima stagione. Siamo pienamente d’accordo con la decisione e siamo convinti che non prendere ulteriori rischi sia la scelta migliore per tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto con noi.”

