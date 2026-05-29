MotoGP | Gp Mugello Prove Libere 1: Di Giannantonio precede Martin

MotoGP Prove Libere 1 GP Italia Mugello – La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia classe MotoGP è andata a Fabio Di Giannantonio.

Il pilota del VR46 Racing Team ha portato in vetta la sua Ducati Desmosedici GP 26 con il crono di 1:46.242, crono ottenuto con gomme nuove messe a fine sessione.

Il vincitore di Barcellona ha preceduto altri cinque piloti che a fine turno hanno messo pneumatici nuovi, nell’ordine Jorge Martin (Aprilia, +0.369s), Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team, 0.438s, con gomma nuova solo all’anteriore, ndr), Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3, +0.452s), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP, +0.502s) e Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing, +0.552s).

Fermin Aldeguer con la Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP è settimo ed è il primo pilota che non ha utilizzato gomme nuove. Il #54 ha preceduto Pecco Bagnaia, anche lui con pneumatici usati e che a fine sessione è andato dritto alla San Donato, “appoggiando” la moto sulla ghiaia.

In Top Ten anche Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team, gomme nuove) e Franco Morbidelli (VR46 Racing Team, anche lui con gomme nuove.)

Luca Marini, ha chiuso 11esimo, ma è stato uno dei più veloci, visto che ha utilizzato lo stesso treno di gomme per 13 giri.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) ha fatto segnare il 14esimo tempo ma anche lui come Marini ha utilizzato lo stesso treno di gomme per tutta la sessione.

Il rientrante Marc Marquez ha chiuso 15esimo e anche lui ha girato con le stesse gomme per tutta la sessione. Il nove volte iridato ha preceduto il tester Ducati Michele Pirro (sostituisce Alex Marquez in sella alla Desmosedici del Gresini Racing, ndr) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

Miller a parte (uno dei piloti che ha utilizzato gomme nuove, ndr), sono andate molto male le Yamaha. Fabio Quartararo è 19esimo a 1.308s, il suo team-mate Alex Rins 20esimo a 1.501s e Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 21esimo a 1.823.

Buon ultimo Cal Crutchlow, che sostituisce l’infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del Team LCR. Il britannico ha chiuso a 3.671s dalla vetta.

Foto: Michelin

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