MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Martin: “È andata meglio di come pensavo”

Jorge Martin ha vinto sorprendendo un pò tutti la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026, disputata sul tracciato Bugatti di Le Mans.

Scattato dall’ottava casella, terza fila, “Martinator” è stato autore di una partenza fulminea, ma il vero capolavoro lo ha compiuto dopo la prima curva e prima della esse sinistra/destra, quando ha “infilato” ben tre piloti, portandosi subito al comando senza più lasciarlo.

Questa è la 18esima vittoria in una gara del sabato, pilota più vittorioso di sempre e questo successo gli permette anche di accorciare in classifica sul suo team-mate Marc Bezzecchi, oggi terzo e sei punti più avanti del madrileno.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP il #89 della casa veneta, che è stato autore di un grande inizio di stagione nonostante abbiamo saltato i test invernali.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Parte del mio lavoro è preparare bene tutte le situazioni, partendo ottavo era impossibile sapere cosa facevano gli altri. È andata meglio di come pensavo. Ad un certo punto non ci credevo, ma me lo sono goduto molto, sono sempre più a mio agio con la moto e dobbiamo continuare così. Quando sei davanti hai aria pulita e basta guidare, per vincere ho dovuto spingere tanto e poi sono riuscito a gestire. Abbiamo fatto una mossa nella moto che è andata come pensavamo. Non so se sono più forte del 2024, ma sicuramente sono più completo. Non ho mai guidato una moto che ti permette così tanto e sono felice di avere questa opportunità.”

La vittoria di Jorge Martin nella Sprint di Le Mans è una di quelle che rimangono impresse, non solo per il risultato ma per il modo in cui è arrivata. La partenza è stata il primo tassello di un capolavoro tattico e tecnico: scattare dall’ottava posizione e ritrovarsi leader in pochi secondi è qualcosa che riesce solo ai piloti che possiedono una combinazione rara di lucidità, aggressività e capacità di leggere gli spazi. Martin ha sfruttato ogni metro disponibile, ha anticipato le mosse degli avversari e ha costruito un sorpasso triplo che resterà tra le manovre più spettacolari della stagione.

Una volta in testa, ha fatto valere la forza della sua Aprilia e la pulizia del suo stile. L’aria libera gli ha permesso di impostare il proprio ritmo senza interferenze, e da quel momento la gara è diventata una questione di gestione, concentrazione e controllo. È interessante notare come Martin abbia sottolineato di sentirsi “più completo” rispetto a quando vinse il Mondiale nel 2024: una frase che racconta molto del suo percorso. Il madrileno non è più solo un pilota velocissimo, ma un pilota che ha imparato a gestire pressione, strategia e momenti chiave.

Foto: Michelin

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